Peralta (Vox) acusa a Canteli de pedir un "cheque en blanco" para financiar Oviedo 2031

Archivo - La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha acusado este miércoles al alcalde, Alfredo Canteli, de pedir un "cheque en blanco" para financiar la candidatura de Oviedo a la capitalidad europea de la Cultura en 2031, "sin explicar cuánto costará a los ovetenses".

En una nota de prensa, Peralta ha explicado que el alcalde "pretende comprometer políticamente la financiación de la capitalidad y la creación de una nueva fundación pública sin concretar su coste, estructura ni mecanismos de control". "Canteli quiere nuestro compromiso para gastar, pero todavía no nos ha dicho cuánto, cómo ni quién va a controlar ese dinero", ha alertado.

La portavoz de Vox ha asegurado que su formación no cuestiona el valor del patrimonio cultural de Oviedo ni las oportunidades que podría representar la capitalidad europea, sino "la forma en que el Gobierno municipal pretende gestionar los compromisos económicos derivados de ella".

"Canteli vuelve a hacer lo que mejor se le da, pedir que los demás respalden sus decisiones sin dar explicaciones. Ahora quiere que nos comprometamos a financiar un proyecto durante varios años, pero en las cuatro páginas de su propuesta no aparece ni una sola cifra sobre cuánto dinero tendrá que aportar el Ayuntamiento", ha enfatizado.

Peralta ha señalado que el documento plantea expresamente un compromiso político de financiación con vocación de continuidad durante las distintas fases del proyecto, aunque reconoce que no genera obligaciones presupuestarias jurídicamente exigibles.

La portavoz municipal ha mostrado también su preocupación por la propuesta de impulsar la Fundación Oviedo 2031, una nueva estructura de gestión cuya constitución se condiciona a que Oviedo obtenga la designación, pero de la que todavía no se conocen los costes de funcionamiento, la composición de sus órganos de gobierno, ni su estructura de personal.

Desde Vox consideran especialmente cuestionable el momento elegido para presentar esta propuesta, cuando falta poco más de un mes para conocer, el próximo 3 de diciembre, si Oviedo será finalmente designada Capital Europea de la Cultura. "Si existen exigencias europeas que obligan a adoptar estos compromisos antes de conocer el resultado, que nos las expliquen y nos entreguen toda la documentación. Lo que no vamos a aceptar es que se utilice la ilusión de los ovetenses por la candidatura para exigir adhesiones políticas sin transparencia económica", ha advertido Peralta.

La portavoz ha recordado que esta propuesta llega en un momento en el que el Gobierno municipal ha presentado un proyecto presupuestario para 2027 de casi 300 millones de euros, mientras las inversiones previstas "se reducen considerablemente" respecto al ejercicio anterior.

"Tenemos problemas de vivienda, barrios que reclaman más seguridad, infraestructuras pendientes y vecinos que soportan una presión fiscal cada vez mayor. Y, mientras tanto, el alcalde pretende que asumamos nuevos compromisos de gasto sin explicar su alcance. Parece que para algunas cosas nunca hay dinero, pero para pedirnos que financiemos proyectos sin conocer su coste no existe ningún problema", ha denunciado la edil.