Peralta (Vox) afirma que no pondrá "la alfombra roja" a nadie y defiende el valor del voto de sus electores

La portavoz de Vox en Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX OVIEDO

OVIEDO, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz municipal de Vox, Sonsoles Peralta, ha afirmado este martes que su formación no pondrá "la alfombra roja" a ninguna fuerza política y ha defendido el valor de los votos de sus electores de cara a futuros escenarios o negociaciones en el Consistorio.

Peralta ha asegurado que está dispuesta a dialogar y a sacar adelante iniciativas "que sean buenas para Oviedo", subrayando que "nunca ha cerrado la puerta a nadie" y que no tiene "problemas con nadie" a la hora de buscar el beneficio de los ciudadanos.

A preguntas de los periodistas sobre la postura de Vox ante posibles pactos o escenarios sugeridos por las encuestas, Peralta ha ironizado sobre el momento elegido para plantear estas cuestiones, coincidiendo con la festividad local del Martes de Campo. "Qué manera de amargarle al alcalde el Martes de Campo hablándole de encuestas", ha bromeado, para añadir inmediatamente que su grupo está en las instituciones "para trabajar por los ovetenses". "Lo que sea bueno para Oviedo, aquí nos van a tener", ha remarcado.

Sobre las exigencias de Vox de cara a futuras negociaciones, la portavoz municipal ha dicho que los votos de Vox "no son un cheque en blanco". "No vamos a poner la alfombra roja. La gente tiene que saber que votar a Vox sirve para Vox", ha afirmado.