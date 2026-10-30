Peralta (Vox) pide cuentas por los desperfectos en La Escandalera de Oviedo y los bancos pintados de arcoíris

Un operario de limpieza del Ayuntamiento de Oviedo limpia la zona de la acampada tras la retirada de todas las tiendas de campaña en la plaza de la Escandalera. - EUROPA PRESS

OVIEDO 30 Oct. (EUROPA PRESS) - La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha pedido este viernes al alcalde, Alfredo Canteli, que explique cuánto ha costado la acampada de La Escandalera y sus desperfectos a los ovetenses, incluida la limpieza de la plaza, la retirada y restauración de mobiliario urbano y las actuaciones municipales necesarias para recuperar este espacio público.

En una nota de prensa, la portavoz ha señalado que los últimos acontecimientos "obligan" a hacer balance de lo sucedido en el centro de Oviedo desde las fiestas de San Mateo. "Llevamos semanas viendo cómo determinados colectivos convierten el centro de Oviedo en el escenario de sus reivindicaciones. Se manifiestan, ocupan espacios públicos y, cuando se marchan, aparecen bancos pintados que tienen que retirar y restaurar los trabajadores municipales", ha criticado.

Peralta ha recordado que Vox ya había advertido de las consecuencias de permitir una acampada prolongada en una de las plazas más emblemáticas de la ciudad y había solicitado al Ayuntamiento que comprobase las autorizaciones y actuase conforme a las ordenanzas municipales.

"Desde San Mateo hemos asistido a una sucesión de movilizaciones y concentraciones que han requerido atención de los servicios públicos. Después llegó una acampada que se prolongó durante semanas, con quejas por el uso de instalaciones públicas y obstáculos en el acceso al aparcamiento. Y ahora descubrimos que los bancos municipales han terminado pintados y que hay que restaurarlos. Las cámaras esclarecerán quién ha vandalizado el mobiliario urbano, y vamos a exigir explicaciones", ha asegurado.

Se refiere la portavoz de Vox a los bancos de una parte de la plaza que aparecieron pintados con los colores de la bandera arcoíris tras la acampada, mobiliario que ya ha sido retirado para su restauración.

La portavoz municipal considera especialmente llamativo que uno de los representantes de la asociación AMA Asturies, Daniel Ripa, "haya celebrado la pintura de los bancos como un regalo para Oviedo". "Hay que tener bastante desfachatez para llamar regalo a una actuación que obliga al Ayuntamiento a retirar mobiliario público y destinar trabajadores y recursos a devolverlo a su estado original. Los regalos no se pagan con el dinero de los demás", ha aseverado.

Vox solicitará información sobre el coste de los trabajos de limpieza, transporte, restauración y reinstalación de los bancos, así como sobre los posibles gastos extraordinarios de los servicios municipales relacionados con la acampada. También preguntará si se han identificado responsables, si se han iniciado expedientes sancionadores y si el Ayuntamiento tiene previsto reclamarles los gastos que legalmente procedan.

"El derecho a manifestarse no incluye el derecho a alterar el mobiliario público ni a utilizar los recursos municipales sin asumir ninguna responsabilidad. La libertad de protesta termina donde empiezan los derechos de los demás", ha aseverado Peralta, para después enfatizar que Canteli "tiene que decidir si gobierna para todos los ovetenses o si va a seguir mirando hacia otro lado cuando determinados colectivos se saltan las normas".