La pérdida de población se sitúa como segunda preocupación en Asturias tras la vivienda, según el estudio Asturdemo25

El director general de Reto Demográfico, Marcos Niño; la directora de área de Cátedras de Empresa e Institucionales, Verónica Cañal; y el director de la Cátedra de Demografía de la Universidad de Oviedo, Óscar Rodríguez Buznego. - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La pérdida de población se ha consolidado como la segunda gran preocupación de los asturianos, solo por detrás de la vivienda, según revela el estudio Asturdemo25, el primero elaborado por la Cátedra de Demografía de la Universidad de Oviedo, financiada por el Gobierno del Principado.

El informe constata que, al agrupar fenómenos como el envejecimiento, la baja natalidad, la despoblación y la emigración juvenil, el reto demográfico alcanza un peso en la agenda ciudadana equiparable al de la vivienda y superior al del desempleo.

El director de la Cátedra, Óscar Rodríguez Buznego, ha presentado este lunes los resultados en la Universidad de Oviedo, donde ha señalado que el estudio "aporta conocimiento sobre la opinión de los asturianos y muestra la complejidad del reto demográfico".

La encuesta, realizada a 800 personas mayores de 16 años, refleja una elevada conciencia social sobre esta cuestión: el 90,4% de la población conoce el concepto de reto demográfico y lo percibe como un problema grave o muy grave, mientras que el 45,7% considera que la situación en Asturias es peor que en otros territorios.

El análisis evidencia además diferencias territoriales, con mayor sensibilidad en el occidente y, en menor medida, en el oriente, donde el fenómeno se vive de forma más directa. Por edades, los mayores de 64 años muestran mayor preocupación por la caída de la natalidad que los jóvenes.

FACTORES ECONÓMICOS

El estudio identifica factores económicos como principales causas de la baja natalidad, destacando las dificultades de acceso a la vivienda, la precariedad laboral, el coste de la crianza y la incertidumbre vital, frente a un menor peso de los factores culturales.

En cuanto a las consecuencias, los encuestados señalan principalmente el envejecimiento y la despoblación rural, mientras que aspectos estructurales como la sostenibilidad del Estado del bienestar o la escasez de mano de obra quedan en un segundo plano.

ACTITUD ANTE LA INMIGRACIÓN

La investigación refleja una percepción mayoritariamente favorable hacia la inmigración: el 53,7% la valora de forma positiva o muy positiva, frente al 14,2% que la considera negativa, y el 45,4% ve aceptable el volumen actual de población extranjera en la región.

No obstante, esta apertura convive con reticencias, ya que el 65,2% cree que las personas inmigrantes cuentan con más ventajas en los programas sociales, el 49,2% las vincula con problemas de integración y el 43,5% con inseguridad y delincuencia.

POLÍTICAS Y PERCEPCIÓN

El informe señala un amplio consenso ciudadano sobre las políticas necesarias para afrontar el reto demográfico, destacando el acceso a la vivienda, la estabilidad en el empleo juvenil y la garantía de servicios en el medio rural.

Sin embargo, la atracción de inmigración como estrategia divide a la población, y el estudio detecta además un desconocimiento generalizado de las medidas ya impulsadas por el Gobierno del Principado, lo que apunta a la necesidad de mejorar la comunicación institucional.

Asturdemo25 tendrá continuidad con carácter anual durante los próximos cuatro años, con el objetivo de generar conocimiento útil para el diseño de políticas públicas en un ámbito considerado estratégico para el futuro de Asturias.