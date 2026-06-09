La periodista asturiana Azahara Cañedo será nombrada este miércoles como directora general de la RTPA

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OVIEDO, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Junta General del Principado aprobará este miércoles el nombramiento de la periodista gijonesa Azahara Cañedo Ramos como directora general de la Radio Televisión del Principado de Asturias (RTPA), después de que el resultado de la votación de este martes no alcanzase los dos tercios necesarios para su aprobación.

El reglamento establece que el nombramiento debe aprobarse por mayoría cualificada de la Junta General -30 de sus 45 diputados- en una primera votación. En la de hoy únicamente ha contado con 23 votos a favor, 19 en blanco --del PP-- y tres nulos --de Vox--. No obstante en la segunda votación basta con que cuente con mayoría absoluta, es decir, un mínimo de 23 diputados, que son los que suman socialistas, IU-CA y Covadonga Tomé.

Previamente a la votación, la consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo del Gobierno del Principado, Jimena Llamedo, ha respondido a una pregunta de la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé sobre los compromisos que adoptará el Gobierno para la internalización de los contratos de la RTPA de realización y suministro de material informativo para los servicios informativos, operación central y continuidad, actualización de contenidos web y cuenta de X, información meteorológica y programas de contenido deportivo.

Llamedo ha manifestado que el Gobierno es "consiente de los desafíos que afronta la radiotelevisión pública" y no ha permanecido inmóvil ante los mismos. Así mismo ha indicado que también hay un compromiso firme con la internalización de determinados servicios.

"Se que usted comparte, el compromiso existe y es firme por parte de este Gobierno. Creemos que debe hacerse de una manera planificada, que debe ser progresiva, dialogada, de la mano de los trabajadores y trabajadoras, con seguridad jurídica y con una financiación suficiente dentro de una estrategia global de fortalecimiento de la RTPA a la que usted hacía referencia", trasladó Llamedo a Tomé.

Ha insistido en que el Gobierno apuesta por una radiotelevisión pública fuerte, independiente, cercana, vertebrada en el territorio y capaz de democratizar un derecho democrático esencial del acceso a una información rigurosa y de calidad.

Tomé por su parte ha indicado que comparte esos objetivos y ha manifestado que considera que con la renovación de la dirección de la RTPA se presenta una "oportunidad única" para reforzar dichos objetivos.

Así la diputada del Grupo Mixto ha indicado que desde su nacimiento, en la RTPA se han acumulado problemas laborales, hay subcontratas que condenan a la precariedad a las y a los profesionales, se concentran contratos en muy pocas manos empresariales, faltan espacios en los que la sociedad civil vea garantizado su derecho al acceso para comunicar.

"Nuestras lenguas están arrinconadas y la producción cinematográfica asturiana es casi invisible. Esas son solo algunas de las cuestiones que habría que encarar", dijo Tomé.