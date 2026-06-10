La periodista Azahara Cañedo, nueva directora de RTPA

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OVIEDO, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La periodista Azahara Cañedo ha sido elegida este miércoles, en segunda votación en el Pleno de la Junta General del Principado, directora general de la Radio Televisión del Principado de Asturias (RTPA), después de que ayer no obtuviese el respaldo de una mayoría cualificada (al menos 30 de los 45 diputados). Su designación ha salido adelante mediante mayoría absoluta, fijada en 23 diputados, con los votos favorables de PSOE, Convocatoria por Asturies y Covadonga Tomé (Grupo Mixto).

En la votación de este miércoles en el Parlamento asturiano, la candidatura de Cañedo --única candidatura presentada, por los socialistas--, ha recibido 18 votos en blanco de (PP y Foro) y tres nulos (Vox).

Cañedo sucede a Francisco Orejas, quien llevaba en el cargo desde 2018 y que presentó en enero de este año su renuncia al haber llegado a la edad de jubilación.