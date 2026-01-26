Las pernoctaciones hoteleras en Asturias caen un 0,7% en diciembre respecto al año anterior

Archivo - Playa de Torimbia - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Asturias en diciembre descienden un 0,7% en comparación con el mismo mes del año anterior hasta un total de 191.009 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A pesar de la caída, se trata del tercero mejor dato de pernoctaciones en un mes de diciembre en la región de la serie histórica.

En los hoteles de la región se alojaron un 1,5% más de turistas en diciembre que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 102.224 viajeros. Por nacionalidad, 90.971 eran residentes en España, el 88,99%, mientras que 11.253 (11,01%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 2,4% y los extranjeros se redujeron un 5,4%.

Del total de pernoctaciones en Asturias, 165.789 las realizaron residentes en España (un 86,8%), mientras que 25.220 (13,2%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 71,5 euros, lo que representa una subida del 8% interanual. En general, los precios subieron un 0,7% respecto al año anterior en Asturias.

En total, en Asturias se alcanzó en diciembre una ocupación del 34,1% y el sector hotelero empleó a 2.318 personas (un incremento del 4,3% interanual).

Por comunidades autónomas, Canarias fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 70,15%, seguida de Madrid (58,34%) y Cataluña (46,98%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla - La Mancha, (29,79%), Extremadura (30,27%) y Galicia (32,57%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Canarias fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (31,66%) en diciembre junto a Andalucía (14,52%) y Cataluña (14,34%).