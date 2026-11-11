Una persona atrapada tras una colisión frontal entre una furgoneta y un turismo en Villaviciosa

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

OVIEDO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una colisión frontal entre una furgoneta y un turismo Peugeot 205 este miércoles ha provocado que una persona quedase atrapada en el interior de un vehículo y el corte de la carretera AS-380 en ambos sentidos, a la altura del kilómetro 19, en el concejo asturiano de Villaviciosa, según ha informado la Guardia Civil.

La Central Operativa de Tráfico de la Guardia Civil de Asturias ha recibido a las 17.30 horas una llamada que alertaba del siniestro y de la presencia de una persona atrapada.

A raíz del aviso, se han movilizado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Gijón y de la Guardia Civil de Ribadesella. Por el momento, no se ha facilitado información sobre el estado de la persona atrapada.