Piden 16 años y medio de prisión para un acusado de matar a un hombre en un portal de Langreo tras una discusión

OVIEDO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita penas que suman 16 años y medio de prisión para un acusado de matar a un hombre en diciembre de 2024 en un portal de Langreo tras una discusión por el pago de una deuda. La vista oral se celebrará ante un jurado popular en una fecha aún por determinar.

El Ministerio Público sostiene que el acusado, nacido en 1979, se encontraba sobre las 22.40 horas del 7 de diciembre de 2024 en el rellano de un portal situado en la calle Alfredo Pumarino de Langreo, donde mantuvo una discusión con la víctima tras reclamarle una deuda pendiente.

Durante la disputa, el acusado habría golpeado a la víctima en varias ocasiones y, posteriormente, la agarró fuertemente del cuello, provocándole fracturas laríngeas internas que causaron su muerte por asfixia. A continuación, arrastró el cuerpo sin vida hacia el interior del portal, registró su ropa y se apoderó de 1.300 euros en metálico.

Tras los hechos, el acusado abandonó el lugar y se trasladó en taxi, sobre las 23.20 horas, a la zona de La Campurra, en Pola de Laviana. Fue detenido al día siguiente, 8 de diciembre, sobre las 17.30 horas, en un local de El Entrego.

La víctima, de 69 años, estaba casado, aunque no convivía con su esposa en el momento de su muerte. El acusado se encuentra en prisión provisional desde el 11 de diciembre de 2024.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio y de un delito de hurto. Por el delito de homicidio, solicita una condena de 15 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, prohibición de aproximación y comunicación con la esposa del fallecido durante 20 años, y libertad vigilada durante cinco años. Por el delito de hurto, pide una pena de 18 meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Asimismo, el Ministerio Fiscal solicita el abono de las costas procesales y que el acusado indemnice a la esposa del fallecido con 100.000 euros, más los intereses legales correspondientes.