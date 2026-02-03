Piden penas que suman 18 años de cárcel por agredir sexualmente, maltratar y coaccionar a su pareja en Oviedo

Archivo - Juzgado de Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita penas que suman 18 años de prisión para un procesado por agredir sexualmente, maltratar, lesionar y coaccionar a su pareja, con la que convivía en Oviedo. La vista oral se celebró este martes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, y quedó vista para sentencia.

El procesado (Colombia, 1992) mantuvo una relación de pareja con la víctima (Colombia, 2002), que se inició en el país de origen de ambos y continuó cuando se trasladaron a España. Convivían en Oviedo.

Según fiscalía, desde el inicio de la relación, el procesado, de manera reiterada y sostenida en el tiempo, y con la intención de quebrantar la salud física y psíquica de su pareja, sometió a la mujer a numerosas agresiones físicas y le dirigió un trato vejatorio, humillante y amedrentador, manifestándole frecuentemente que "eres una cualquiera, te acuestas con todos", mostraba un comportamiento posesivo, sin dejar que se relacionase con otras personas, y controlaba todos sus movimientos con llamadas continuas.

Así, consiguió crear un clima de miedo, tensión y sometimiento en la convivencia, reforzado por la circunstancia de que el procesado era 10 años mayor que la víctima, que no se atrevía a denunciar, adoptando estrategias de sumisión para minimizar el daño. En esta situación, sobre las 20.00 horas del día 28 de diciembre de 2022, cuando la mujer se encontraba en el domicilio que compartían y hablaba por teléfono con el procesado, le advirtió que debía colgar ya que había llegado un técnico para instalar Internet en la vivienda, lo que provocó los celos del procesado, quien inmediatamente se presentó en la casa, mostrándose muy agresivo, y comenzó a increpar a la mujer por haber interrumpido la llamada, interrogándola acerca de lo que había hecho con el trabajador.

Pese a que la mujer le dio toda suerte de explicaciones para tratar de calmarle, el procesado, suponiendo que le mentía y sin mediar palabra, la agredió sexualmente.

Pese al temor que sentía, la mujer reaccionó y le manifestó su intención de dejarle y abandonar la vivienda. Entonces, el procesado la rodeó con fuerza con sus brazos por el torso, apretándola y lanzándola contra la cama, a la vez que le decía "de aquí no sales". Al intentar zafarse, el procesado le propinó un puñetazo que le alcanzó en la muñeca derecha.

Al día siguiente, la víctima comenzó a recoger sus cosas para irse de la casa, lo que no le permitió el procesado, si bien, un rato después, y, aprovechando la circunstancia de que el hombre estaba en el cuarto de baño, logró abrir la puerta e irse de la vivienda. El procesado la siguió y le quitó la llave, al tiempo que le decía "si te vas, te vas sin nada", por lo que ella tuvo que marcharse sin ninguna de sus cosas y acudir al domicilio de una amiga para pedir ayuda.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Oviedo, el 30 de diciembre de 202, dictó un auto acordando orden de protección respecto de la mujer, imponiendo al procesado la prohibición de aproximarse a ella a menos de 500 metros, a su domicilio, su lugar de trabajo y cualquier otro de ocio o esparcimiento donde ella pudiera encontrarse, así como prohibición de comunicarse con la misma, de forma directa o indirecta.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un Delito de agresión sexual, un delito de lesiones de género y un delito de coacciones de género.