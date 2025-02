Piden tres años de cárcel para una acusada de estafar a una mujer con el falso alquiler de una vivienda en Gijón

La víctima hizo una transferencia a la cuenta facilitada por la procesada en concepto de reserva

GIJÓN, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Área de Gijón solicita tres años de prisión para una acusada de estafar a una mujer con el falso alquiler de una vivienda en Gijón, de la que ni siquiera era propietaria.

Según una nota de prensa del Ministerio Fiscal, la vista oral está señalada para este próximo miércoles en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias con sede en Gijón, a las 10.00 horas.

De acuerdo al relato de la Acusación pública, la acusada contestó el 24 de abril de 2022 a un anuncio que la víctima había publicado en una web buscando un piso de alquiler para destinarlo a vivienda habitual.

La procesada le mandó entonces un mensaje de WhatsApp ofreciéndole un piso en la calle Cienfuegos de Gijón, del que supuestamente era propietaria, sin que fuera cierto.

Para convencer a la víctima, le envió varias fotos y le indicó que, para hacer la reserva, tenía que realizar un pago de 450 euros, que hizo efectivo.

La mujer hizo una transferencia a la cuenta que le indicó la acusada y ambas acordaron una cita para el 5 de mayo, a las 16.00 horas.

No obstante, la procesada no acudió a la cita y la víctima intentó contactar con ella en numerosas ocasiones, sin conseguirlo. Asimismo, acudió al domicilio que supuestamente se alquilaba, donde los vecinos le confirmaron que la vivienda tenía propietarios y que no estaba en alquiler.

Además, el titular de la cuenta a la que se hizo la transferencia resultó ser un tío de la acusada, que no consta que tuviera conocimiento de los hechos. El mismo día que se realizó la transferencia, el hombre envió el dinero a la acusada --por indicaciones suyas--.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de estafa de los artículos 248.1 y 250 del Código Penal. Con base a ello, solicita que se condene a la procesada a tres años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y abono de las costas procesales.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que la acusada indemnice a la víctima con 450 euros, más los intereses legales correspondientes.