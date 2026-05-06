Pilar Martínez Antuña, nueva presidenta de Asturmanager. - ASTURMANAGER

OVIEDO 6 May. (EUROPA PRESS) -

Pilar Martínez Antuña, CEO de Llana Consultores, ha sido elegida nueva presidenta de Asturmanager, club que reúne a directivos, empresarios y profesionales del ámbito empresarial asturiano y cuenta con más de 30 años de trayectoria.

Martínez Antuña, que hasta la fecha desempeñaba el cargo de tesorera de la entidad, releva en la presidencia a Montserrat Martínez. La nueva presidenta, economista y CEO de Llana Consultores, se marca como objetivo avanzar en la profesionalización del club, reforzando su estructura, su planificación y su actividad.

"Queremos que Asturmanager siga siendo un punto de encuentro para sus socios, capaz de generar conocimiento, relaciones, oportunidades de colaboración y espacios de conversación sobre los retos de la empresa y de la dirección", ha señalado Pilar Martínez Antuña.

La presidenta ha subrayado que este proceso se realizará conservando "la cercanía, la confianza, el intercambio de experiencias y la vocación de contribuir al fortalecimiento del tejido empresarial asturiano".

En la nueva Junta Directiva figuran Juan Carlos Martínez, de APEX Fabricaciones, como vicepresidente; Guzmán Felgueroso, de Excell, como secretario general; Fernando Sáez, de ATOX, como tesorero; y Jorge Granda, de Caja Rural de Asturias, Javier Sáez de Adana, de Bittia, Iván Ojeda, del Grupo Suardiaz, Eva Fernández, de Inmobiliaria Tu Finca, y Juan José Meliá, de LogSteel, como vocales.

La nueva Junta Directiva trabajará en la definición de una hoja de ruta orientada a reforzar la actividad del club, impulsar nuevas iniciativas para los asociados y consolidar a Asturmanager como foro de referencia para la dirección empresarial en Asturias.