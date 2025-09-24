Pintueles destaca que la renaturalización del Piles, "muy avanzada", contribuirá a dejar de contaminar la playa

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Gijón, Rodrigo Pintueles, visita las obras del proyecto de renaturalización de los ríos Piles y Peñafrancia, junto a técnicos de la Fundación Biodiversidad. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

Representantes de otros ayuntamientos interesados en conocer el proyecto de naturalización visitarán la ciudad

GIJÓN, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Gijón, Rodrigo Pintueles, ha destacado este miércoles que el proyecto de renaturalización de los ríos Piles y Peñafrancia está "muy avanzado".

Según él, ya solo falta ejecutar la denominada fase 2, que es la renaturalización del parque más próximo a la pista de atletismo de Las Mestas.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, durante su visita a la zona restaurada junto con técnicos de la Fundación Biodiversidad a las actuaciones de Piles Natural y Gijón Ecoresiliente.

Pintueles ha resaltado el que se pueda ver cómo esta zona se está llenando de fauna y comprobar cómo ha habido una mejora "muy notable" en la biodiversidad, fundamentalmente de aves acuáticas.

Sobre esto último, ha apuntado que los expertos dicen que había ejemplares que no se veían por estas aguas en décadas, a lo que ha bromeado con que "prácticamente se ha convertido en un spa para patos".

El concejal ha remarcado que todo lo que se ha hecho de renaturalización del río Piles va más allá del componente ornamental y ha remarcado que es también una cuestión de mejora de la calidad de las aguas.

A este respecto, ha señalado que no hay que olvidar que el agua estancada que tenía este río acaba desembocando en el principal arenal de la ciudad, que es la playa de San Lorenzo.

Por este motivo, ha visto importante tanto la obra de renaturalización que permite al ecosistema fluvial recuperar sus dinámicas naturales y, por tanto, que el agua fluya limpia, en un Piles limpio, como las obras que se han realizado en todo lo que es el entorno del complejo deportivo de Las Mestas.

Al tiempo, ha incidido en la recuperación de los colectores que pasaban por debajo del río Piles o en sus márgenes laterales y que, según él, hacía años que ya se había detectado que tenían fugas de materia fecal que acababan en el cauce del río.

El edil ha destacado que también la EMA, en paralelo a esta actuación, ha realizado una actuación millonaria de renovación de todos estos colectores.

Por todo ello, ha opinado que quizás lo más destacable es que este mandato van a terminar con que el río Piles sea una de las principales fuentes de contaminación de la playa de San Lorenzo, "si no la que más", ha precisado.

"El río ha dejado de contaminar a la ciudad y ha pasado a ser un elemento natural que le da valor, ha sostenido el concejal de Medio Ambiente.

Unido a ello, ha apuntado que en la visita le acompañan técnicos de la Fundación Biodiversidad que están haciendo el seguimiento de Gijón Eco Resiliente, un proyecto diferente de naturalización en lo que es el casco urbano, que se ha estado desarrollando en los barrios de Viesques, de Moreda y de La Calzada.

En este caso, se han realizado casi 40 actuaciones y se trata de un proyecto que también está "muy avanzado", según el concejal socialista.

Ha explicado, sobre ello, que lo que es la fase de obra de infraestructura ya está realizada y están ahora con lo que sería la plantación de arbolado y vegetación con carácter general.

Pintueles ha avanzado que este próximo jueves recibirán la visita de ayuntamientos de diferentes puntos de España que están interesados en conocer de primera mano lo que se está haciendo en Gijón para poder aplicarlo en sus municipios.