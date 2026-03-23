Pintueles espera tener, en pocos días, el proyecto de Ordenanza de Protección y Tenencia de Animales de Compañía

Archivo - Perros en la Playa de San Lorenzo, Gijón - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Gijón, Rodrigo Pintueles, se ha mostrado este lunes confiado en que, en unos pocos días, estén en condiciones de presentar el proyecto de Ordenanza Municipal de Protección y Tenencia de Animales de Compañía, que será elevada a Junta de Gobierno para iniciar la correspondiente tramitación en la comisión municipal, una vez que haya sido aprobado con carácter inicial.

Pintueles, en respuesta a los medios de comunicación durante la presentación de la XI Espacio Mascotas en el Consistorio gijonés, ha remarcado que, por el momento, lo que se está debatiendo son borradores.

Ha explicado, a este respecto, que desde el Ayuntamiento se ha elaborado un borrador a partir de más de 700 aportaciones de ciudadanos particulares, expertos y entidades, a lo que ha agregado que han incluido todas las cuestiones que se les planteaban para poder ser debatidas en el seno del Consejo Sectorial de Bienestar Animal, para así no cercenar el proceso de participación.

Es por ello, que ha dicho preferir esperar a pronunciarse sobre la apertura o no todo el año de la playa del Rinconín para uso de perros a que esté ya listo el proyecto de ordenanza.

Ha señalado, asimismo, en que los técnicos municipales están ahora trabajando en incorporar los informes que han solicitado a otros servicios municipales, organismos autónomos o empresas para incorporarlas al texto de la ordenanza, trabajando "de manera coordinada", fundamentalmente, también con el departamento de sanciones y de Policía Local, que al final van a ser los que velen por su cumplimiento.

Preguntado por la valoración hecha por el portavoz de Foro, el concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, sobre su apuesta por mantener la playa del Rinconín abierta a perros, ha indicado que tendrán cuenta esa aportación, "aunque no nos la trasladaran en el seno del Consejo Sectorial", ha apostillado.

Cabe recordar que defensores de los animales han iniciado una recogida de firmas para que se mantenga abierta a los perros la citada playa durante todo el año. A mayores, desde algunos sectores se aboga por permitir el acceso de los canes a los arenales gijoneses, en horario nocturno, también en época estival.