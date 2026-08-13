Pintueles recuerda que las algas no son residuos, pero el Ayuntamiento las retirará si se acumulan mucho

José Rodrigo Pintueles - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

OVIEDO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Gijón, José Rodrigo Pintueles, ha dicho este jueves que los arribazones de algas forman parte del funcionamiento natural de los ecosistemas litorales y no deben confundirse con residuos.

En una rueda de prensa en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma) con motivo del Día del Medioambiente, ha explicado que aunque el criterio general es no retirarlas sistemáticamente, la empresa municipal Emulsa seguirá interviniendo cuando las acumulaciones son extraordinarias o dificultan significativamente el uso de los arenales.

Ha indicado que así ocurrió recientemente en El Arbeyal y Poniente, donde se retiraron respectivamente más de 80.000 kilos y aproximadamente 140.000 kilos de algas, unas cantidades excepcionales que hicieron necesario ampliar de forma extraordinaria el dispositivo de limpieza.

El Ayuntamiento considera importante trasladar este mensaje para evitar que estos episodios se interpreten como una falta de limpieza, cuando se trata de un fenómeno natural que, en determinadas circunstancias, requiere una actuación extraordinaria.

Pintueles considera que el conjunto de actuaciones desarrolladas durante el mandato en materia de medio ambiente refleja un cambio de enfoque en la gestión ambiental: pasar de intervenir cuando aparece un problema a actuar sobre sus causas, prevenirlas y monitorizar de forma permanente la evolución de los ecosistemas.

El concejal de medioambiente ha resumido esta política en cuatro verbos: "prevenir, medir, actuar y seguir mejorando". El objetivo, ha señalado, es que los ríos, playas y espacios costeros de Gijón sean cada vez "más limpios, más saludables, más accesibles, más sostenibles y estén mejor protegidos".

CALIDAD DEL AGUA

El concejal ha destacado, además, que Gijón "tiene en este momento unas playas y un litoral que, sin temor a equivocarnos, podemos decir que gozan de la mejor salud ambiental de su historia", después de que la totalidad de los muestreos de calidad de las aguas de baño obtengan actualmente una calificación de "excelente" o "buena".

Ha comentado que esta situación supone un cambio sustancial respecto al punto de partida del actual mandato. Ha dicho que el 23 de junio de 2023, pocos días después de asumir sus responsabilidades, el concejal tuvo que decretar el cierre parcial para el baño de la playa de San Lorenzo debido a los malos resultados obtenidos en los análisis de calidad del agua.

Desde entonces, ni durante los veranos de 2024 y 2025 ni en el actual verano de 2026 se han producido episodios de contaminación que hayan obligado a cerrar temporalmente al baño ninguno de los arenales urbanos de Gijón.

Pintueles atribuye esta evolución a una estrategia integral que ha abordado las causas de la contaminación desde los cauces fluviales hasta el litoral. En este sentido, se han ejecutado las obras de rehabilitación y renaturalización de los ríos Piles y Peñafrancia, con una inversión cercana a los 3 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation. A estas actuaciones se suman más de 15 millones de euros invertidos por la Empresa Municipal de Aguas durante el mandato para mejorar la red de saneamiento y construir una red separada para aguas pluviales en el entorno de ambos cauces.