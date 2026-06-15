Las piscinas de El Cristo y de La Morgal inician la temporada estival tras la reforma integral del complejo de Llanera

Piscina de La Morgal. - PRINCIPADO

OVIEDO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte ha abierto este lunes las piscinas exteriores del Centro de Deportes de La Morgal, en Llanera, tras culminar las obras de renovación integral de las instalaciones, un proyecto que ha supuesto una inversión superior al medio millón de euros.

Las instalaciones estarán en funcionamiento hasta el próximo 15 de septiembre. Esta apertura coincide con la puesta en servicio de las piscinas de El Cristo, en Oviedo, ampliando la oferta de instalaciones acuáticas gestionadas directamente por el Principado de Asturias durante el verano. Las instalaciones de La Morgal mantendrán un horario de apertura al público de 11.30 a 20.00 horas, mientras que el complejo de El Cristo permanecerá abierto diariamente desde las 11.00 hasta las 20.00 horas.

La actuación ha modernizado este equipamiento público mediante la impermeabilización de los vasos de las piscinas tanto de adultos como infantiles, la renovación de los sistemas de depuración, impulsión y desinfección del agua, y la actualización de elementos técnicos encaminados a optimizar la eficiencia del complejo.

Los trabajos han contemplado también la supresión de barreras arquitectónicas y la adecuación de itinerarios peatonales adaptados para garantizar la accesibilidad. También se han sustituido los pavimentos exteriores y las zonas de duchas con el fin de incrementar la comodidad y la seguridad vial de los usuarios de este espacio.

Según informa el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa, la reforma integral permitirá reducir de manera significativa el consumo hídrico del equipamiento al eliminar las pérdidas estructurales y perfeccionar los sistemas de filtración y mantenimiento. Según las estimaciones de los servicios técnicos del Principado, las mejoras ejecutadas supondrán un ahorro anual cercano a los 30.000 metros cúbicos de agua.