El Plan Especial de El Cristo para la reordenación del antiguo HUCA en Oviedo saldrá a licitación este mes

Archivo - Estado en el que se encuentra el acceso a uno de los edificios del entorno del antiguo HUCA. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha asegurado este martes que confía en tener aprobado el Plan Especial de El Cristo y la ordenación del antiguo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) antes de finalizar la legislatura.

Ante una pregunta del diputado del PP Manuel Cifuentes acerca de los avances en el ámbito de su consejería de cara al cambio de uso de los edificios del antiguo HUCA, Zapico ha anunciado que se ha producido una "pequeña modificación" que permitirá sacar a licitación el Plan Especial en marzo, en lugar de en el segundo trimestre de 2026, como estaba previsto.

Tras esto, continuarán los trámites con la adjudicación, prevista para el tercer trimestre de 2026, la aprobación inicial en el segundo trimestre de 2027 y el trámite municipal de aprobación por parte del ayuntamiento, que deberá ser posterior, de manera que se pueda aprobar el plan definitivamente en el segundo trimestre de 2028.

"Estoy trabajando para cumplir plazos, anticiparnos en ellos, algo que vamos a conseguir con la licitación de este mismo mes, porque hay un objetivo claro: terminar la legislatura con el documento en aprobación inicial", ha prometido.

Zapico ha reconocido la situación "lamentable e injustificable" del antiguo HUCA, y ha pedido disculpas a los vecinos de El Cristo, con quienes se va a reunir próximamente.

Por su parte, el diputado del PP Manuel Cifuentes ha puesto de manifiesto que hace 20 años que el complejo hospitalario "está vacío" y desde entonces no ha habido avances, más allá de comisiones "fantasma", o documentos de prioridades.

Mientras, ha dicho, el espacio sigue con edificios abandonados y se ha convertido en un "nido de inmundicia y pasto de saqueadores". Ahora que han ampliado hasta 2028 el horizonte para desbloquear la zona, Cifuentes ha asegurado que "nadie se cree" los plazos ofrecidos.