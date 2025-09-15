Plan Moves: el PP denuncia retrasos de hasta tres años en Asturias y solo un 24% de ayudas ejecutadas

El diputado regional del PP Rafael Alonso ofrece una rueda de prensa sobre el Plan MOVES en la Junta General. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP, Rafael Alonso, ha denunciado este lunes el "indignante" retraso en la tramitación de las ayudas del Plan MOVES en Asturias, y ha señalado retrasos de hasta tres años en la concesión de ayudas para la adquisición de vehículos y la instalación de puntos de recarga.

En una rueda de prensa en la Junta General, Alonso ha destacado que según los datos oficiales del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), "Asturias es la comunidad autónoma con el menor número de resoluciones dictadas, situándose entre un 12 y un 24% de ejecución". Según ha explicado, comunidades como Andalucía, Madrid o Galicia "han resuelto entre el 88% y el 98% de sus ayudas".

El diputado popular ha subrayado que "el Principado ya ha recibido 30,8 millones de euros para el Plan MOVES, pero solo ha pagado 3,4 millones, lo que significa que 27 millones están retenidos en las arcas autonómicas cuando deberían estar en manos de los ciudadanos".

Ha advertido además que "si continúan con este ritmo de tramitación, no es descartable que tengan que devolver fondos por falta de ejecución", ya que los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia finalizan en junio de 2026 "y las últimas resoluciones son de febrero de 2023".

Alonso ha concluido criticando que la situación "desanima la compra de vehículos y causa un gran malestar entre los ciudadanos, que se sienten víctimas de un engaño por parte del Gobierno autonómico", calificando la gestión como "mera propaganda" y un "sinsentido administrativo".