El Plan de Vivienda Rural movilizará cerca de cinco millones para crear 40 pisos asequibles

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, y el director general de Vivienda, Jesús Daniel Sánchez , reunidos con representantes de UGT y CCOO. - PRINCIPADO

OVIEDO, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha presentado hoy en el estand de su departamento en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma) el Plan de Vivienda Rural, que movilizará cerca de cinco millones para impulsar once actuaciones y poner a disposición de la ciudadanía unos 40 pisos asequibles en distintos puntos de Asturias.

La iniciativa busca trasladar las políticas públicas en esta materia a pequeñas localidades y facilitar el acceso a viviendas dignas, adecuadas y asequibles, al tiempo que se contribuye a fijar población en el medio rural. "Somos conscientes de que hay que centrar el esfuerzo en las grandes poblaciones, pero también queremos llegar a los pequeños núcleos de población", ha señalado Zapico.

El programa prevé desarrollar once actuaciones en nueve concejos: una en Cabrales, Peñamellera Alta, Navia, Allande, Illas, Morcín y Muros de Nalón, y dos en Salas y Piloña. Los proyectos se pondrán en marcha en colaboración de los ayuntamientos, que facilitarán los recursos necesarios para hacerlos posibles, ya sea mediante la cesión de suelo, de edificios públicos u otros inmuebles susceptibles de rehabilitación.

Zapico ha destacado que el programa se desarrolla en municipios gobernados por distintas fuerzas políticas y ha defendido que su departamento mantiene una misma disposición hacia todos ellos. "Este consejero mira a los 78 concejos de Asturias por igual y les ofrece las mismas oportunidades, si los ayuntamientos colaboran", ha afirmado.

NUEVA LÍNEA DE AYUDAS

El Plan de Vivienda Rural incorporará también una línea específica de ayudas a la autopromoción, dirigida a quienes quieran construir o rehabilitar en el medio rural. La consejería prevé concretar sus características este otoño para que pueda ponerse en marcha en 2027.

La convocatoria establecerá límites de renta y otros requisitos de acceso. Entre las cuestiones que deberán definirse figura la delimitación de las localidades en las que podrá aplicarse y el nivel máximo de ingresos de los beneficiarios, que tomará como referencia el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM).

Zapico ha explicado que la ayuda no estará dirigida a cualquier persona, sino que contará con límites vinculados al nivel de renta. Asimismo, ha avanzado que el Principado quiere establecer un periodo de destino de la vivienda de al menos 20 años, frente a los cinco que contempla la propuesta del plan estatal.

"Tenemos que definir todas las características, pero no nos convence la propuesta del ministerio de mantener el destino de la vivienda durante cinco años y nosotros vamos a ampliarlo al menos hasta 20 años", ha señalado el consejero. La línea, por tanto, será propia del Principado y diferenciada del Plan Estatal de Vivienda.

SEIS VIVIENDAS EN CABRALES

Zapico y el director general de Vivienda, Daniel Sánchez, se han reunido hoy con el alcalde de Cabrales, José Sánchez, para abordar las necesidades del concejo en materia habitacional. En este municipio, la consejería trabaja en una promoción de seis inmuebles, con un presupuesto estimado de 650.000 euros.

El encuentro se ha producido tras la declaración de Arenas y Po como zonas de mercado residencial tensionado, una medida solicitada por el propio Ayuntamiento ante las dificultades para acceder a pisos a precios asequibles.

Por último, el consejero ha valorado también la respuesta recibida al acuerdo alcanzado con la Confederación Asturiana de la Construcción para impulsar 400 viviendas de protección durante 2027, una cifra consensuada tras la negociación con la patronal, que inicialmente consideraba elevado ese volumen para el primer año.