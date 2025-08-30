¿Planes en Oviedo? El Mercado Artesano acerca el Camino de Santiago a través de juegos virtuales y premios

Cartel del último Mercado Artesano y Ecológico de Oviedo, dedicado al Camino de Santiago. - MERCADO ARTESANO Y ECOLÓGICO

OVIEDO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Mercado Artesano y Ecológico (MAE) llega este fin de semana a la Plaza Porlier de Oviedo con el objetivo de promocionar el Camino de Santiago bajo el lema 'Oviedo, origen del Camino'. Durante el sábado 30 y el domingo 31 de agosto, en horario de 11.00 a 15.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, los visitantes podrán participar en juegos interactivos y competir por premios en los diferentes puestos.

En esta edición, el Mercado invita a recorrer virtualmente tanto el Camino Primitivo como el Camino de la Costa, rutas jacobeas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, a través de un juego QR que revela curiosidades, leyendas y rincones emblemáticos de la región. Quien complete el recorrido recibirá su Compostela del MAE y tendrá opción a premios especiales que conectan la ruta con la historia y cultura asturiana.

Entre los premios que se pueden obtener figuran una cena para dos y estancia con desayuno, 20 entradas individuales para la Catedral del Salvador, 30 productos artesanos y lotes de productos del mercado y concejos invitados.

ARTESANÍA, GASTRONOMÍA Y TRADICIÓN

El mercado artesano ofrecerá piezas de madera, cuero, cerámica, vidrio, textiles y cosmética ecológica, junto a una amplia oferta gastronómica de quesos, miel, pan de escanda y repostería tradicional asturiana.

Durante el fin de semana, los pueblos de Tineo, Salas, Las Regueras y Grado estarán presentes mostrando sus paisajes, patrimonio y leyendas, como compañeros de viaje e impulsores de la cultura jacobea.