Planes en Siero este fin de semana: La Feria del Click llega a la Pola los días 25 y 26 de abril con talleres infantiles

En las imágenes, junto a la edil de Mercados, Ana Nosti, Amelia Areces, técnica municipal y Héctor Lasheras, de la empresa organizadora. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Plaza Cubierta de Pola de Siero será escenario, este fin de semana, de la octava edición de la Feria del Click, con un total de 32 expositores y talleres y actividades infantiles durante todo el fin de semana.

La concejala de Festejos, Mercados y Bienestar Animal, Ana Nosti, ha presentado la feria, que se celebrará los días 25 y 26 de abril en horario de apertura de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas tanto sábado como domingo.

La Feria del Click contará con 32 expositores con puestos de venta de clicks de primera y segunda mano, antigüedades, exposición de maquetas, dioramas y zona de actividades. Durante ambas jornadas se desarrollará una programación de talleres dirigidos a niños de 6 a 12 años, con propuestas creativas y didácticas relacionadas con las miniaturas, el diseño 3D y la construcción. Las inscripciones podrán realizarse en el puesto de información hasta completar aforo.

El sábado 25 de abril tendrán lugar tres actividades. De 12.30 a 13.30 horas se celebrará el taller de pintado de miniclicks, con 30 plazas, en el que todos los participantes aprenderán técnicas básicas de pintura, como imprimación, color y textura, para decorar miniaturas con pinturas acrílicas y pinceles, pudiendo llevarse su click al finalizar.

De 17.30 a 18.30 horas se desarrollará el taller de diseño en 3D de clicks, con 15 plazas, en el que se diseñará por parejas, con el programa Tinkercad, un personaje 3D básico estilo "Minecraft". Cada participante obtendrá su diseño en formato STL.

Finalmente, de 19.00 a 20.00 horas tendrá lugar el taller de escenografía para clicks, también con 15 plazas, en el que se crearán peanas personalizadas con materiales como cartón, madera, ramas, arena y polímeros.

Ya el domingo, la programación continúa con otros tres talleres. De 12.30 a 13.30 horas se celebrará el taller creativo de Lego, con 15 plazas, donde los niños podrán montar, combinar piezas y crear su propio modelo personalizado; y de 17.30 a 18.30 horas se desarrollará el taller creativo de Knex, con 15 plazas, centrado en el montaje y construcción de modelos mediante diferentes combinaciones de piezas.

Por último, de 19.00 a 20.00 horas tendrá lugar el taller de impresión 3D de miniaturas, con 30 plazas, en el que se mostrará de forma práctica como imprimir clicks en 3D, utilizando distintos materiales y técnicas, con demostración en directo.