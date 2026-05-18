Planeta Perreo y Urban Rave: el Boombastic de Llanera se divide en 10 mundos temáticos

Archivo - Festival Boombastic en Llanera. - BOOMBASTIC - Archivo

OVIEDO, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Boombastic Winamax 2026 ha presentado en Madrid las grandes novedades para su edición de este verano en Llanera, que se celebrará del 16 al 18 de julio. La organización ha anunciado un cambio radical en la estructura del recinto, que este año se dividirá en diez "mundos" temáticos independientes con el objetivo de acoger a más de 60.000 personas. El cartel estará encabezado por estrellas de la talla de Chanel, María Becerra, Funzo e Íñigo Quintero.

El anuncio se ha realizado durante la presentación oficial del festival en el espacio Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Callao, en Madrid, donde se ha concretado que estos nuevos espacios han quedado definidos como Bresh World, Casino, Planeta Perreo, Pop Stelar, Secret Club, Spider Planet, Summer City Stage, The Sun, The Vibes y Urban Rave.

Entre estas áreas destaca el escenario Pop Stelar, un concepto orientado a la denominada Generación Z que acogerá los conciertos de artistas destacados como Chanel, Funzo, Barry B, Hey Kidd, Iñigo Quintero, Mafalda, Pole, Samuraii o Sofia Ellar. Por su parte, el cartel de los restantes escenarios del festival se completará con nombres como María Becerra, D. Valentino, Easy Kid, Grecas o Lewis Potter.

En el transcurso de este acto se ha grabado en directo un programa del podcast 'Vaya Vaina', que ha contado con la participación de invitados especiales como Kristina, Lewis Potter, Belu Santo o Anita RQP.

EL CORTE INGLES, ENCARGADO DE LA VENTA DE ENTRADAS

En el marco de esta reestructuración del formato, se ha confirmado que New El Corte Inglés patrocinará por segundo año consecutivo el evento musical.

Asimismo, la marca actuará como punto oficial de venta de entradas para esta cita, que en sus ediciones anteriores ha logrado aforos superiores a las 60.000 personas.