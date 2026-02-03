La plantilla de Ence Navia retoma la actividad hasta el 12 de febrero y advierte de huelga indefinida si no hay acuerdo

Trabajadores de ENCE Navia durante las movilizaciones de la planta de la pastera ENCE, a 30 de enero de 2026, en Navia, Asturias (España). - Imanol Rimada - Europa Press

OVIEDO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité de Empresa de Ence Navia, Javier García, ha anunciado este martes que no han llegado a un acuerdo con la dirección, pero abren un periodo de diálogo con la empresa hasta el próximo 12 de febrero, por lo que retoman la actividad en la factoría naviega. "Los días 9 y 11 tenemos dos reuniones vitales. Si no hay reposicionamiento de la empresa ante esta salvajada que plantean, pasaremos a un modelo de huelga indefinida", ha destacado en declaraciones a Europa Press.

García admite que "no ha sido fácil" pedir a los trabajadores que retomen la actividad ya que hay "mucho malestar" al no ver "mucha voluntad" por parte de la dirección de la empresa de revertir el Expediente Regulador de Empleo (ERE) planteado, el cual afectaría a 96 trabajadores y que califican de "suicidio social".

El Comité de Empresa insiste en que llevarán a cabo "movilizaciones más agresivas" si desde la dirección de Ence "no cambian la posición".

García ha hecho un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que manifiesten cuál es su posición e insta a un "debate público". "Queremos que hablen con claridad, que expliquen si quieren un futuro industrial para el Occidente asturiano o si aceptan la precarización laboral y el empobrecimiento del tejido económico y social de la comarca", ha recalcado.

Desde el Comité de Empresa aseguran estar "hartos" y exigen "más compromiso" a los representantes políticos, que "materialicen con hechos su apoyo". "Queremos más que palabras. No queremos partidos políticos que pongan la alfombra roja a la precarización, queremos que defiendan los derechos de los trabajadores y que peleen por una sociedad más justa", ha afirmado García.

García ha denunciado que los proyectos de Ence "se quedan en papel mojado y nunca llegan a buen puerto". "Son especialistas en eso", ha reprochado, a la vez que ha asegurado que no cuentan con ninguna garantía de que se vayan a desarrollar nuevos proyectos en la planta de Navia.

Ha insistido en que "hay que defender el mayor empleo posible" y que, si deciden mover a Navia, por ejemplo, la planta de envases renovables, "ya hablaremos". "Estamos hablando de un proyecto de 12 millones de euros que no sabemos ni qué impacto va a tener. Se habla de cuatro ubicaciones en diferentes puntos del país para su instalación. Juegan al mejor postor, a ver dónde consiguen captar más ayudas. Esto es solo un ejemplo más de anuncios que hacen, pero que no llegan a materializarse ni a generar un impacto laboral positivo", ha criticado.