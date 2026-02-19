La plataforma Médicos del Sespa anuncia la creación de un sindicato

Manifestación convocada esta tarde en Oviedo por la plataforma Médicos del Sespa. - MÉDICOS DEL SESPA

OVIEDO 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la plataforma Médicos del Sespa, Carolina García, ha anunciado este jueves, en el marco de la primera semana de huelga indefinida convocada a nivel nacional contra el Estatuto Marco, la creación de un nuevo sindicato médico autonómico para poder convocar movilizaciones propias en Asturias ya que como plataforma no tienen capacidad legal para hacerlo.

En declaraciones a los medios antes del inicio de la manifestación convocada en Oviedo, ha recordado que la huelga está convocada debido al rechazo a los acuerdos alcanzados "sin tener en cuenta al colectivo médico". En este sentido, ha señalado que el pacto suscrito con organizaciones sindicales no médicas les resulta "completamente insuficiente".

Sobre la posibilidad de un estatuto propio para médicos, ha señalado que no es la cuestión principal. "No estamos en contra de un estatuto propio, pero lo importante es que se recojan nuestras reivindicaciones y que podamos negociarlas. No estamos representados en las mesas de negociación", ha afirmado, insistiendo en la necesidad de que la Administración se siente con el colectivo médico para abordar sus demandas.

REIVINDICACIONES

García ha indicado que el acuerdo alcanzado en el ámbito del Principado tampoco satisface sus reivindicaciones. "Fundamentalmente reclamamos tres cosas", ha detallado. En primer lugar, que se establezca un límite a la jornada semanal y que la jornada ordinaria sea de 35 horas, como la del resto de trabajadores, de modo que todo lo que exceda de ese cómputo sea considerado hora extraordinaria y tenga un tope.

"Hay semanas que puedes hacer 35 horas y otras 80. Necesitamos un límite y que esas horas coticen para la jubilación, porque ahora son horas fantasmas: las trabajamos, pero no cuentan como tiempo trabajado", ha subrayado.

En el ámbito autonómico, ha considerado insuficientes las medidas adoptadas para Atención Primaria y ha advertido de que en los centros de salud se pueden llegar a atender "60 pacientes en una mañana". A su juicio, más de 35 o 40 pacientes diarios "ya es una locura".

Entre sus demandas, además del límite de jornada y el cómputo de todas las horas trabajadas a efectos de jubilación, reclaman la recuperación de la paga extra suprimida hace más de diez años y mejoras en las condiciones de Atención Primaria.