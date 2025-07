Plataforma por la Salud Pública alerta de demoras de casi 10 años en las consultas del Sespa

OVIEDO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por la Salud y la Sanidad Pública de Asturias ha advertido este miércoles de que las demoras en las primeras consultas del Servicio de Salud del Principado (Sespa) se están reduciendo a un ritmo "lento e insuficiente" y que, si se mantiene la tendencia actual, serían necesarios nueve años y diez meses para recuperar los niveles existentes antes de la pandemia.

Así lo recoge un informe elaborado por la organización, que ha analizado los últimos datos publicados por el Sespa, con fecha 30 de junio. El documento señala que la situación es algo más favorable en las listas de espera quirúrgicas, con un horizonte estimado de un año y seis meses para alcanzar cifras similares a las prepandémicas. También mejora, según el análisis, el apartado de técnicas y procedimientos diagnósticos.

La plataforma recuerda, no obstante, que incluso antes de la pandemia los tiempos de espera ya eran "excesivos" y no cumplían con los plazos máximos establecidos en las guías de buenas prácticas ni en las recomendaciones del Ministerio de Sanidad. Por ello, consideran que ese escenario no puede ser la meta del sistema público asturiano.

El informe, que plantea un total de 40 propuestas para abordar el problema, considera que mejorar las listas de espera es "una necesidad social, una prioridad política y el mayor reto al que se enfrenta la sanidad pública". Las medidas sugeridas afectan a la gestión, la oferta asistencial, la demanda y los sistemas de evaluación.

La organización ha advertido de que el 73% de los pacientes recurre a seguros o servicios privados por las demoras en la atención sanitaria, según el último Barómetro Sanitario. Por ello, considera que la respuesta debe partir del Sespa, como principal responsable de la situación, y dependerá de su "voluntad política y capacidad para comprometer la colaboración de los profesionales y de la ciudadanía".