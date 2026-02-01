La Plataforma Salvemos La Vega Vega denuncia la ocultación de información sobre posibles restos arqueológicos

Archivo - Plataforma Salvemos La Vega. - PLATAFORMA SALVEMOS LA VEGA - Archivo

OVIEDO 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Salvemos La Vega denunció este domingo que el gobierno municipal encabezado por Alfredo Canteli habría ocultado un informe técnico que apunta a la posible existencia de restos del palacio de Alfonso II, un hallazgo de "gran relevancia histórica". Dichos restos se localizarían en el entorno de la Nave de Cañones, precisamente en la zona donde las tres administraciones implicadas pretenden construir una carretera que fragmentaría la unidad del conjunto patrimonial de La Vega.

Por ello la asociación reclama la realización inmediata de los estudios y excavaciones arqueológicas pertinentes para delimitar con precisión el área donde podrían encontrarse los restos palatinos.

Asimismo, la Plataforma exige la paralización y eliminación del vial incluido en el Convenio de La Vega, que pretende desviar el tráfico actualmente situado en las inmediaciones de Santuyano, comprometiendo la integridad del espacio histórico.

Salvemos La Vega recuerda que ya había advertido en numerosas ocasiones de la falta de rigor del Ayuntamiento en la tramitación del Convenio entre las tres administraciones, eludiendo tanto su responsabilidad como la del Principado en la protección del patrimonio industrial y en la realización de un estudio arqueológico exhaustivo sobre los posibles restos del palacio de Alfonso II.

Añaden que a día de hoy, sigue sin incorporarse la tasación del bien inmueble, una obligación que las administraciones evitan alegando que se trata de un convenio "urbanístico" y no "patrimonial".

La ausencia de esta valoración constituye, a juicio de la plataforma, una grave omisión de las funciones de fiscalización y defensa del patrimonio público. En este contexto, Salvemos La Vega considera que la negativa del concejal Nacho Cuesta a permitir una investigación arqueológica preliminar que confirme la existencia de restos podría encajar en un posible delito tipificado en el artículo 323 del Código Penal, relativo a daños en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental, así como en yacimientos arqueológicos. Además, podría constituir un posible delito de prevaricación.