La plataforma Xente Oscos-Eo solicita la nulidad del Plan Especial del Parque Eólico Ouroso

OVIEDO 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Xente Oscos-Eo ha solicitado la nulidad de la aprobación inicial del Plan Especial del Parque Eólico Ouroso --ubicado en los concejos de Taramundi, Villanueva de Oscos e Illano--, aprobada a finales de noviembre por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA).

Según denuncia la plataforma, que ha presentado alegaciones, la tramitación urbanística y la sectorial de los proyectos eólicos deben seguir un orden legal que asegura que el suelo elegido sea compatible con la infraestructura proyectada y que la competencia urbanística corresponde a los ayuntamientos.

Xente Oscos-Eo denuncia que, en el caso de Ouroso, la aprobación inicial de CUOTA usurpa las competencias municipales y carece de amparo legal, ya que no se incluyen informes urbanísticos de los ayuntamientos afectados.

La plataforma advierte que muchos proyectos eólicos en la comarca del occidente asturiano, incluido Ouroso, se localizan en suelos de especial protección, donde la normativa municipal y sectorial prohíbe o limita usos industriales que puedan afectar a los valores naturales y paisajísticos. Según expone la plataforma, la conversión de estos suelos para uso eólico representa una vulneración de la normativa vigente.

Además, la organización critica que los Planes Especiales sean formulados y promovidos por empresas privadas, en este caso Terranova, del grupo Acciona Energía, en lugar de los ayuntamientos, que son los competentes en materia urbanística.