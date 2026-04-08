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OVIEDO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El plazo de preinscripción para las 108 plazas de las Escuelas Municipales de 0-3 años comienza el 14 de abril. Ya se encuentran disponibles en la sede electrónica del Ayuntamiento de Avilés ( https://sedeelectronica.aviles.es/) las bases y el modelo de solicitud para la matriculación del curso 2025-2026 en las 92 plazas ofertadas en las Escuelas de Primer Ciclo de Educación Infantil, de 0-3 años, dependientes del Ayuntamiento de Avilés: La Magdalena, La Toba y El Quirinal.

El plazo de presentación de solicitudes irá desde el 14 de abril y se prolongará hasta el 24 del mismo mes, pudiendo hacerse tanto de forma telemática como presencial.

El 27 de mayo tendrá lugar la publicación de las listas provisionales con los admitidos en primera opción y no admitidos y se abrirá el plazo de alegaciones hasta el 1 de junio.

El 10 de junio se procederá a la publicación de las listas definitivas de admitidos y no admitidos, y las listas de espera definitivas se publicarán el 25 de junio, debiendo realizarse la matriculación entre el 25 de junio y el 3 de julio.

Podrán solicitar plaza en las escuelinas de Avilés los padres, madres o tutores legales de los niños y niñas menores de tres años, o cuyo nacimiento se prevea en el año en curso y residan en el municipio o acrediten tener en el mismo su lugar de trabajo habitual. Para obtener una plaza es requisito indispensable que se tengan cumplidos los 3 meses de edad a 1 de septiembre de 2026.