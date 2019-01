El pleno aprueba el convenio urbanístico de permuta de terrenos del Colegio San Fernando

Publicado 27/12/2018 17:48:34 CET

AVILÉS, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno ordinario del Ayuntamiento de Avilés ha aprobado este jueves el convenio urbanístico entre el consistorio avilesino y el Colegio San Fernando, que mediante la permuta de terrenos permitirá mejorar las condiciones de la calle Fuero con la instalación de una acera y los accesos al centro educativo, y la instalación de un centro deportivo 'Enjoy Sanfer', que oscilará la inversión de unos 8,5 millones de euros.

Este punto ha significado un intenso debate, cuando Somos ha planteado dejar el convenio encima de la mesa para su estudio en profundidad, propuesta que fue rechazada en la votación, y finalmente ha salido adelante con los votos a favor de PSOE, PP, No Adscritos, Ciudadanos e IU, y los votos en contra de Somos y Ganemos.

Con este convenio el Ayuntamiento obtiene la parcela calificada como viario público de la calle Fuero de Avilés sin acudir a la expropiación, se regulariza la finca de propiedad municipal pasando a calificarla de equipamiento público y la de propiedad del Colegio. La construcción de una acera en la calle Fuero de Avilés, y mejorar el frente a la vía pública del parcela del centro educativo.

El portavoz de Somos, David Salcines, ha argumentado su postura para dejar el punto encima de la mesa. "El urbanismo es lento, curiosamente este convenio en quince días sale adelante, sin que de tiempo a examinarlo, y a primera vista lo que veo es que todos los beneficios son para el Colegio y el Ayuntamiento se conforma con una acera que no se sabe donde acaba, sin barajar la expropiación".

Por su parte, el portavoz del PP, Carlos Rodríguez de la Torre, ha expuesto, que "por una vez que el urbanismo es ágil y rápido, quienes somos nosotros para pararlo, cuando los técnicos han avalado este convenio, y además está esperando una inversión millonaria para desarrollarse en Avilés, que traerá puestos de trabajo, y por eso lo apoyaremos".

El concejal de Urbanismo, el socialista Luis Huerga, ha defendido la legalidad de este convenio: "Siempre hablan los mismos de urbanismo a la carta, mano negra, cuando se hace un convenio beneficioso para el Ayuntamiento. Con este acuerdo se corrigen errores del 90 y del 2000, no nos cuesta dinero, porque no tenemos que expropiar el terreno, que si la propiedad denuncia un juez nos obligaría, conseguimos una acera para una zona que no la tiene, y además van a invertir en un complejo deportivo y de ocio. Creo que el Ayuntamiento si gana mucho".