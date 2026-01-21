El Pleno aprueba el presupuesto municipal para 2026, con un importe de 97,59 millones

Archivo - Ayuntamiento de Avilés - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Avilés ha aprobado inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento para 2026, con un importe total de 97,59 millones de euros y un superávit de 219.214 euros. El Presupuesto fue aprobado con los votos a favor de PSOE y Cambia Avilés, y el voto en contra de PP y Vox.

En esta sesión también se ha aprobado el anexo de personal y plantilla, así como el anexo de inversiones y el programa de financiación.

Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, también se ha aprobado la concertación de una operación de crédito por importe de 5,8 millones de euros destinada a financiar inversiones y otras operaciones de capital.

La concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, ha defendido que el Equipo de Gobierno defiende un modelo que dé "garantías de futuro" y que parta del diálogo social para afrontar "retos reales" de la ciudad, como la necesidad de aumentar el parque de vivienda de Avilés y favorecer la emancipación de los jóvenes.

Según ha precisado, este presupuesto es fruto de las conversaciones que han ido manteniendo a lo largo de estos meses con los vecinos y con asociaciones.