El Pleno de Corvera abordará el próximo martes el anteproyecto para reabrir el campo de golf de Los Balagares

CORVERA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Corvera debatirá el próximo martes la aprobación inicial del estudio de viabilidad del anteproyecto de las obras de reparación y explotación del campo de golf municipal de Los Balagares, un trámite que permitirá seguir avanzando en el proceso para recuperar esta instalación deportiva, cerrada al público desde octubre de 2018.

Según ha informado el Ayuntamiento este sábado, el documento desarrolla las actuaciones necesarias para devolver el campo a unas condiciones óptimas de uso tras años de abandono, e incluye las obras de reparación y mejora del recorrido, la casa club y los edificios anexos, con un presupuesto de ejecución material de 1,7 millones de euros.

La propuesta municipal contempla licitar una concesión administrativa de obra y explotación por un periodo de 40 años. El futuro concesionario redactará el proyecto definitivo, ejecutará las obras necesarias para la recuperación de las instalaciones y asumirá posteriormente su gestión y mantenimiento. El Ayuntamiento asegura que "conservará en todo momento" la titularidad pública del campo de golf.

"Estamos ante un paso decisivo para recuperar una instalación municipal que ha permanecido cerrada demasiado tiempo por causas ajenas al Ayuntamiento. Después de un largo proceso administrativo y judicial para recuperar este patrimonio público, comenzamos ya la fase que permitirá devolverlo a la ciudadanía", ha destacado el alcalde, Iván Fernández.

El regidor ha explicado que "la propuesta pasa por licitar una concesión administrativa de 40 años para que una empresa especializada asuma tanto la inversión necesaria para recuperar el campo como su posterior gestión". En este sentido, ha precisado que "la legislación vigente permite que esa concesión no lleve aparejado el pago de un canon al Ayuntamiento, sino que el concesionario recupere la inversión realizada mediante la explotación de las instalaciones durante el periodo concesional". De esta forma, el Ayuntamiento mantiene en todo momento la titularidad pública del campo de golf y garantiza su reapertura para el disfrute de la ciudadanía.

El anteproyecto se someterá a información pública durante un mes, tras su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA). Si durante ese periodo no se presentan alegaciones, quedará aprobado definitivamente sin necesidad de volver a someterlo a la consideración del Pleno, permitiendo continuar la tramitación de la futura licitación. Desde el Ayuntamiento han recordado que este procedimiento es el mismo que en su día se hizo para el plan de viabilidad que se aprobó y se sometió a información pública sin alegación alguna.