El Pleno de la Junta General rechaza la iniciativa del PP para reformar el módulo 4 del Centro de Adultos La Arboleya

La diputada del PP de Asturias Beatriz Polledo defendiendo este miércoles su iniciativa en la Junta General. - PP ASTURIAS

OVIEDO, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Junta General del Principado ha rechazado este miércoles una Proposición no de Ley (PNL) del Partido Popular que instaba al Gobierno asturiano a ejecutar de forma inmediata la reforma del denominado módulo 4 del Centro de Adultos de La Arboleya, en Meres (Siero), así como a adoptar distintas medidas de mejora en las instalaciones. La iniciativa ha contado con el voto en contra de PSOE y Convocatoria por Asturias, el apoyo de Vox y Foro Asturias, y la abstención de la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé.

La diputada del PP Beatriz Polledo ha defendido la propuesta argumentando que las familias de los usuarios del centro llevan años reclamando la adecuación de un espacio ya construido para permitir que las personas con discapacidad intelectual y física residentes puedan envejecer en su entorno habitual. Según ha explicado, la reforma del módulo 4 permitiría habilitar unas 18 plazas adaptadas y evitar el traslado de residentes a otros recursos asistenciales.

Polledo ha criticado además la pérdida de una partida de 1,4 millones de euros procedente de fondos europeos que, según ha indicado, estaba destinada a esta actuación. "Los fondos europeos no se pierden solos, se pierden por una gestión incapaz", ha afirmado, reclamando que la obra se acometa ahora con fondos propios. También ha denunciado la ausencia de un servicio de fisioterapia estable y la elevada rotación del personal de atención directa.

El diputado de Vox Javier Jové ha defendido la necesidad de garantizar un servicio de fisioterapia, dotar de estabilidad al personal y evitar que los usuarios tengan que abandonar el centro al alcanzar determinadas edades. Asimismo, ha criticado la gestión de los fondos europeos por parte del Gobierno asturiano y ha advertido de las consecuencias de la pérdida de financiación comunitaria.

Desde Foro Asturias, Adrián Pumares ha expresado su apoyo a la proposición y ha vinculado la situación del centro con la gestión de la consejería competente y la pérdida de fondos europeos. El diputado ha defendido la necesidad de actuar para evitar que los usuarios tengan que abandonar un entorno al que están profundamente vinculados y ha reclamado una gestión "más eficiente" de los recursos públicos.

Por su parte, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé ha justificado su abstención al considerar que las mejoras planteadas son necesarias, pero ha cuestionado el planteamiento de la iniciativa. Ha acusado al PP de actuar con "oportunismo" y ha señalado que algunas de las medidas reclamadas ya están en marcha o presentan dificultades de ejecución. Asimismo, ha recordado que se están produciendo avances en las condiciones laborales del personal y en la mejora de los servicios del centro.

La diputada socialista Ana González Cachero ha rechazado las acusaciones de abandono y ha acusado al PP de confundir las políticas sociales "con políticas de titulares". La parlamentaria ha defendido que el Gobierno regional trabaja con "responsabilidad, planificación y sensibilidad" para dar respuesta a las necesidades de los usuarios y sus familias.

Según ha detallado, el proyecto de reforma del módulo 4 ya está redactado, será presentado a las familias durante el mes de julio y posteriormente se procederá a su licitación y ejecución. También ha destacado que ya existen dos fisioterapeutas prestando servicio y que se está ampliando progresivamente la atención, al tiempo que ha subrayado las medidas adoptadas para reforzar la estabilidad laboral de la plantilla y mejorar la calidad asistencial del centro.

El portavoz de Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, ha justificado el voto en contra de su grupo al considerar que la iniciativa del PP "adolece de rigor técnico" y omite actuaciones ya impulsadas por el Ejecutivo autonómico. Según ha indicado, el proyecto de reforma y rehabilitación del módulo 4 forma parte de la Estrategia Cuidas, ya se han realizado trabajos previos y está previsto que el proyecto definitivo sea presentado a las familias el próximo mes de julio.

Vegas ha rechazado además las críticas sobre la atención fisioterapéutica y la estabilidad laboral, asegurando que existen programas terapéuticos en funcionamiento, que se han reforzado jornadas de fisioterapeutas y que se desarrollan desde hace años procesos de estabilización de plantilla y mejoras retributivas.