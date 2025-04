"Este Pleno no es un tribunal", advierte López Moro a Vox sobre pedir denegar subvenciones a Ama Asturies

El Ayuntamiento se compromete a mejorar la accesibilidad a las playas

GIJÓN, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura de Gijón, Montserrat López Moro, ha rechazado este miércoles, en el Pleno Municipal, el ruego presentado por Vox para no conceder subvenciones municipales a la asociación feminista Ama Asturies, después de que en la manifestación del pasado 8 de marzo, con motivo del Día de la Mujer, hicieran una falsa procesión con una vírgen de Covadonga 'queer'.

López Moro se ha acogido a la la Ley General de Subvenciones para justificar que, salvo sentencia firme en la que decrete, no se puede denegar la subvención si cumple con los requisitos.

"Este Pleno no es un tribunal", ha replicado la edil a la portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, al tiempo que ha defendido que el Ayuntamiento respeta la ley. "No podemos decir a criterio o a capricho de quien esté en el Gobierno si alguien es merecedor o no", ha agregado sobre las subvenciones.

Sobre este asunto, Rouco ha incidido en que la falsa procesión fue considerad como una falta de respeto, además de insultante, que derivó en las quejas de asociaciones religiosas y creyentes.

Para ella, esta asociación, con esa parodia de la procesión, "pasó al terreno de la burla y vulneración hacia la religión católica", de ahí que pida que se reconsidere hasta la denegación la concesión de subvenciones.

"No entendemos cómo desde el Ayuntamiento puede justificarse el establecimiento de unas condiciones de adjudicación que permitan entregar estos recursos a una asociación que profundiza claramente en el conflicto social y agrede directamente a determinadas creencias religiosas", ha lamentado.

PLAYAS URBANAS

Por otra parte, se ha aceptado un ruego del Grupo Municipal de Izquierda Unida para mejorar la accesibilidad a las playas urbanas. El concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Rodríguez, ha explicado que oara este año hay dos partidas; una de 100.000 euros para obras de estudio y mejora de las centrales de seguridad y salvamento de las tres playas urbanas y otra de 30.000 euros para intervenciones en el equipamiento accesible de la playa de Poniente.

Según él, la intervención más importante será el desmontaje de las puertas correderas de los vestuarios y duchas para colocarlas en la cara exterior de los mismos, facilitando su accionamiento, el cual suponía un problema importante para los usuarios. También se harán arreglos en revestimiento, pintura y otras. Estas obras se ejecutarán a lo largo del próximo mes de mayo para que estén listas antes del comienzo de la temporada de baños.

Ha aludido, también, al servicio de ayuda al baño, que contará con más personal para atender a usuarios y aumentar el periodo de prestación del servicio, que en 2025 será a diario entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, y los fines de semana, la primera quincena de junio y la última quincena de septiembre.

El edil ha avanzado que se ha planteado instalar un cerramiento en los dos frentes del edificio para intentar reducir el impacto del vandalismo en el interior de los espacios de este equipamiento.

PREVENCIÓN RIESGOS SERVICIO SAD

Por otro lado, el concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación del Ayuntamiento de Gijón, Guzmán Pendás, en respuesta a Podemos, ha matizado que la ley obliga a las empresas adjudicatarias del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) a tener hecha una evaluación de la Prevención de Riesgos Laborales en un máximo de seis meses después de que se ponga a disposición de estas una herramienta para ello en la Web del Ministerio.

Pendás, que no ha visto por tanto incumplimiento por las empresas, ha avanzado que, no obstante, el Ayuntamiento va a proponer una reunión con Inspección de Trabajo con la intención de esclarecer este punto.