Podemos considera tan respetable la visita de la Familia Real a Covadonga como las manifestaciones antimonárquicas

El nuevo portavoz de Podemos en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Enrique López, ha dicho este lunes que respeta tanto la visita de la Princesa de Asturias este sábado a Covadonga como la movilización antimonárquica que se está organizando para ese día 8 de septiembre.

"Respetamos que la Familia Real visite Asturias cuando quiera, pero para nosotros no es ninguna prioridad la visita de la realeza, sino lo que de verdad necesita la gente, como empleo, esperanza, tener un trabajo digno, o servicios públicos suficientes", ha manifetado.

En el evento en Cangas de Onís, la Princesa de Asturias estará acompañada en su primer acto oficial de los reyes de España, Felipe y Letizia, en un acto para conmemorar varios centenarios: el de la Coronación de la Virgen de Covadonga, el de la creación del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga y el decimotercer centenario de los orígenes del reino de Asturias.

Con motivo de esa visita, se está organizando una movilización antimonárquica, por parte del colectivo 'Asturias no tiene rey'. Es algo que López, también respeta. "Respetamos absolutamente que haya un sector de la población, colectivos y organizaciones políticas que hagan manifestaciones para decir que no estñn de acuerdo con la Monarquía", ha apuntado.

López ha explicado que desde Podemos no están de acuerdo con el sistema de la monarquía, y es algo que cuestionan porque no les parece adecuado "para los tiempos que corren" que la jefatura del Estado "no la decida la gente, sino que vega determinada por un linaje".