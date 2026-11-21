Manuel Pravia - PODEMOS

OVIEDO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Antirracismo de Podemos, Serigne Mbayé, y el cabeza de lista de la formación por Asturias, Manuel Pravia, han denunciado este sábado en Oviedo que la derecha "agita el ambiente" contra las personas migrantes, al tiempo que han señalado que los verdaderos problemas del país radican en la especulación con la vivienda y la privatización de servicios públicos como la sanidad o la educación.

En declaraciones a los medios tras mantener una reunión con la asociación Asturias Acoge, ambos políticos han defendido la convivencia, la libertad y la igualdad de derechos con independencia del origen o el color de piel. Mbayé ha instado a la derecha a "dejar de mentir" respecto a la percepción de prestaciones por desempleo y ha aclarado que el paro lo perciben quienes han cotizado a la Seguridad Social tras trabajar, mientras que las personas en situación administrativa irregular no reciben ayudas.

Asimismo, el responsable estatal de Antirracismo ha advertido sobre el discurso de la "extrema derecha" dirigido a los jóvenes, a quienes pretende mantener "dormidos" mediante mensajes xenófobos, sexistas y racistas. Frente a ello, ha apostado por una juventud consciente de la diversidad y ha recordado el pasado migratorio de España durante el franquismo, cuando muchos ciudadanos salieron a trabajar al extranjero sin documentación.

Por su parte, el candidato de Podemos por Asturias, Manuel Pravia, ha explicado que el encuentro con Asturias Acoge ha servido para conocer de primera mano los problemas de regularización, acceso a la vivienda y discriminación en el Principado. Pravia se ha comprometido a defender políticas que mejoren la calidad de vida de la población migrante y a combatir el racismo.

Finalmente, el cabeza de lista ha sostenido que las corrientes conservadoras intentan confrontar a los trabajadores con sus vecinos migrantes que "pagan impuestos, viven y trabajan" en el país. En esta línea, ha asegurado que las personas migrantes "nunca van a ser un rival", sino que contribuyen a levantar la economía.