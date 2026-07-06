Podemos Gijón defiende restringir la inteligencia artificial en el Consistorio

Archivo - La portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Gijón, Olaya Suárez, en una rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz municipal de Podemos Xixón, Olaya Suárez, defenderá en la sesión plenaria de la próxima semana un ruego para limitar el uso de las herramientas de inteligencia artificial (IA) generativa en el Ayuntamiento, tanto en el ámbito interno como mediante cláusulas en la contratación municipal.

Suárez ha explicado este lunes que "los problemas asociados a esta tecnología en expansión son numerosos, se ven agravados por la falta de regulación y alcanzan a los ámbitos medioambiental, laboral, social o geopolítico".

No obstante, en lo relativo a las competencias municipales, la edil ha puesto el foco en "dos problemas inmediatos sobre los que el Ayuntamiento podría actuar para salvaguardar el interés público: la protección de los datos personales de la ciudadanía y la protección de la industria creativa ante la proliferación de carteles, imágenes, textos o sonidos generados automáticamente que ya emplean muchas empresas e instituciones en sus comunicaciones". En relación a los datos, ha criticado que "exige no proporcionárselos a estas herramientas que pueden hacer el uso de ellos que les dé la gana".

Para la edil, se está asistiendo a una "degradación acelerada de la comunicación y la iconografía pública en la que se sustituye el trabajo de calidad de profesionales humanos por materiales regurgitados, clónicos y sin valor". En este sentido, ha advertido de que "su uso solo beneficia a multinacionales tecnológicas que alimentan estos sistemas con trabajos humanos sin permiso, violando los derechos de autor". A lo que ha añadido que "un cartel de IA que sea igual que otros 100 hace que se pierda el valor de lo que quieres decir y además, cuando se trata de un ámbito de cercanía como el municipal, no puede reflejar nuestra idiosincrasia propia, es como si fuera un Gijón de marca blanca y eso lo que genera es un deterioro de la transmisión cultural".

Por último, ha apuntado que el Consistorio cuenta con capacidad suficiente para no recurrir a estas "falsas soluciones baratas" y que debe seguir apoyando a las industrias creativas como sector clave. Por ello, apuesta por exigir esta limitación en las licitaciones, ya que si una empresa adjudicataria utiliza materiales de inteligencia artificial en los servicios que presta, "también está degradando su calidad".