Podemos Oviedo tacha de "estafa política" el acuerdo presupuestario entre el PP e IU-CO

OVIEDO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Podemos Oviedo ha acusado a Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo de "blanquear la acción del gobierno monocolor del PP" con su apoyo a los presupuestos del Ayuntamiento para 2026 y ha calificado su acuerdo como "una estafa política y una traición a los y las votantes de izquierda".

Para Podemos, el pacto supone "una dejación de funciones de oposición" y califica el acuerdo como una "alianza estratégica" entre ambas fuerzas. Según han detallado el programa que se asume es el del Partido Popular ya que no incorpora modificaciones sustanciales a la propuesta económica del equipo de gobierno.

Podemos Oviedo sostiene que el documento de 16 ejes programáticos que avala el respaldo de IU-CO al presupuesto "no contiene una sola medida que se concrete numéricamente en partidas presupuestarias ni que suponga enmienda o modificación alguna" del proyecto del PP, y afirma que se trata de "vagas líneas estratégicas" ya recogidas en ejercicios anteriores sin evaluación de su ejecución.

La organización también ha aludido a la subida del recibo del IBI del 7,40%, que vincula a la eliminación del IBI diferenciado a grandes superficies y a la condonación de una deuda tributaria de más de 3,6 millones de euros relacionada con el edificio Calatrava. Asimismo, ha cuestionado la implantación de la universidad privada Alfonso X en ese inmueble, que califica como "la única medida efectiva en materia educativa" del gobierno municipal.

En materia de vivienda, Podemos ha señalado la "proliferación de viviendas de uso turístico" en el entorno del Oviedo Antiguo y ha criticado la falta de medidas de control del alquiler y del precio de la vivienda, como la declaración de zona tensionada. Considera que iniciativas como una oficina de vivienda o estudios sobre el impacto del turismo residencial son "medidas cosméticas".

Podemos tampoco valora la propuesta de crear una "mesa de diálogo" sobre el modelo de fiestas de San Mateo y ha acusado al equipo de gobierno del PP de haber desmantelado el anterior modelo participativo, avanzando hacia un formato que define como "de pago y clasista".