Podemos reclama al Principado "hacer fuerza" para una especialidad docente de asturiano "sin desigualdades flagrantes"

OVIEDO, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos Asturies, Sofía Castañón, ha reclamado esta lunes al Principado "hacer fuerza" para que el Estado modifique el Real Decreto de Especialidades y poder así crear una especialidad docente para el profesorado de asturiano "sin desigualdades flagrantes".

En declaraciones a Europa Press, Castañón ha recordado que hace meses, el Congreso de los Diputados aprobó modificar ese real decreto de especialidades docentes para que esté incluido el profesorado de asturiano "y acabar ya esta discriminación laboral".

La diputada en el Congreso por Asturias se posicionó así después de que un informe encargado por la Consejería de Cultura haya establecido que, al igual que hizo el Gobierno de Aragón para el profesorado de aragonés, el Principado es competente para regular las especialidades docentes de asturiano y gallego-asturiano y, por lo tanto, no tendría que esperar a ninguna acción del Ministerio de Educación en ese sentido.

Con todo, la especialidad docente 'a la aragonesa' significaría que para ser maestro de lengua asturiana, el docente tendría que tener ya plaza de, por ejemplo, lengua castellana y después superar un proceso selectivo donde demuestre sus conocimientos de asturiano.

Ante esto, Castañón ha explicado que "si hablamos de funcionarios en igualdad de condiciones es necesario modificar el Real Decreto y la actuación del Ministerio de Educación".

"Lo que piden los sindicatos y la Academia de la Llingua es lo que aprobamos por mayoría hace meses en el Congreso: modificar el Real Decreto de especialidades docentes para que esté incluido el profesorado de asturiano y acabar ya esta discriminación laboral", ha explicado Castañón, que ha recordado que con la oficialidad "estas cosas no pasarían", pero "en este caso no se necesita de oficialidad, nada más de no discriminar entre trabajadores".

"Más que proponer neuvos cuerpos, pedimos al Gobierno de Asturias que respalde la iniciativa que sacamos adelante en el Congreso y que haga fuerza con nosotras para que comience un curso sin desigualdades flagrantes", ha sentenciado.