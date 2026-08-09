Polémica por la comida en los festivales de Asturias: la UCE destaca a Oviedo frente a Avilés y Gijón

Archivo - Imagen de archivo de la Carpa de La Ería en la que se celebran los conciertos de las fiestas de San Mateo en Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Consumidores de Asturias (UCE) ha alabado públicamente al Ayuntamiento de Oviedo por su decisión de instalar carteles visibles en el recinto festivo de La Ería durante San Mateo, informando de forma proactiva sobre el derecho a acceder con comida y bebida. En el extremo opuesto, el colectivo ha denunciado el "oscurantismo" del Ayuntamiento de Avilés al mantener "guardado" desde 2022 un expediente sancionador contra la promotora del festival Reggaeton Beach Festival por imponer cláusulas abusivas. Asimismo, la UCE ha puesto el foco en la Semana Grande de Gijón tras constatar que en recientes conciertos los vigilantes continuaron requisando ilegalmente botellas de agua y alimentos en las puertas de acceso.

En una nota de prensa, la UCE ha explicado que el Ayuntamiento de Avilés "mantiene oculto un expediente propio" desde 2022 contra el promotor del festival. Después de calificar como "histórico varapalo" la sanción a Regaeton por "imponer cláusulas abusivas", ha asegurado que esta multa ha "abierto un cisma en la gestión municipal asturiana".

Así, mientras la UCE pone en valor "las soluciones y las buenas prácticas" del Ayuntamiento de Oviedo, que lo han situado "como el gran referente nacional en la defensa de los derechos de los ciudadanos" --mediante la instalación de carteles informativos "bien visibles" en las carpas de La Ería durante las fiestas de San Mateo--, ha criticado el "binomio de opacidad entre 'Reggaeton' y el Ayuntamiento de Avilés".

A ello se suma que Gijón arranca sus fiestas "en el punto de mira", porque "en pleno arranque" de la Semana Grande de Gijón, "se siguen vulnerando los derechos más básicos". "Sin ir más lejos, en el reciente concierto de La Oreja de Van Gogh celebrado en el Parque Hermanos Castro, los vigilantes de seguridad privada continuaron requisando de forma ilegal botellas de agua y bocadillos en los accesos", han asegurado, exigiendo al Ayuntamiento de Gijón que asuma sus competencias y vigile estrictamente el cumplimiento de la ley en los eventos programados para estos días.