La Oreja de Van Gogh inaugura la nueva edición del Festival Gijón Life con el regreso de Amaia Montero

Archivo - La cantante del grupo 'La Oreja de Van Gogh', Amaia Montero, durante un concierto en el Movistar Arena, a 28 de mayo de 2026, en Madrid (España). La banda repasa sus grandes éxitos y presenta sus temas más recientes ante miles de seguidores en u - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclo de conciertos Gijón Life levanta este viernes el telón de una nueva edición en el Parque Hermanos Castro de Gijón, con la actuación de La Oreja de Van Gogh y el regreso de Amaia Montero al frente de la banda. El espectáculo, que está a punto de colgar el cartel de 'sold out', marca el inicio de un intenso fin de semana musical en Gijón.

La programación continuará este sábado con la primera edición de WAY! Festival, una de las novedades del verano que contará con las actuaciones de Hombres G, Carolina Durante y Siloé.

Por su parte, el artista Dani Martín pondrá el broche final al ciclo el próximo 25 de julio con su gira '25 P*tos Años'. Ambos eventos cuentan con el patrocinio de la empresa municipal Divertia y el apoyo de Vibra Mahou.

Además de la música, Gijón Life acoge un stand de la marca 'Alimentos del Paraíso Natural', con un espacio dedicado a la promoción y degustación de algunos de los productos agroalimentarios más representativos de la región.