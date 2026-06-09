Polémica en Gijón: Moriyón acusa a Zapico de ocultar que terrenos de EcoJove son públicos

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, acompañada del edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador. - EUROPA PRESS
GIJÓN, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha afeado este martes al consejero de Cohesión Territorial, Urbanismo y Vivienda del Principado de Asturias, Ovidio Zapico, que mintiera, según ella, al afirmar que la Administración no puede impulsar EcoJove al ser los terrenos privados, cuando, según la regidora, pertenecen a Casa 47, organismo estatal público de vivienda creado por el Gobierno central y el cual está a disposición de las autonomías.
Moriyón, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, acompañada del edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, ha avanzado que pedirá, en la reunión que mantendrá con la Consejería este próximo viernes el impulsar este proyecto y ha adelantado que el Ayuntamiento se pondrá a disposición del Principado para asumir los accesos al nuevo desarrollo urbanístico, donde podrían construirse casi 2.000 viviendas públicas.
((HABRÁ AMPLIACIÓN))