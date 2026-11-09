La Policía alerta de una estafa en WhatsApp que permite suplantar al usuario sin que pierda el acceso a su cuenta

Archivo - La Policía Nacional detecta casos de estafa en La Rioja a través del whatsapp - POLICÍA NACIONAL DE LA RIOJA - Archivo

OVIEDO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Jefatura Superior de Policía de Asturias ha alertado de una variante de la "estafa del amigo o familiar en apuros" en la que los ciberdelincuentes utilizan cuentas legítimas de WhatsApp para pedir dinero a los contactos de sus titulares sin que estos pierdan el acceso a la aplicación.

Según ha informado en un comunicado, los investigadores han detectado casos en los que el usuario mantiene un funcionamiento aparentemente normal de su cuenta mientras los delincuentes envían mensajes a sus allegados solicitando pagos urgentes.

A diferencia de los robos de cuenta tradicionales, en los que el titular pierde el acceso tras facilitar un código de verificación, esta modalidad permite que víctima y atacante coexistan en la misma cuenta. La Policía señala que, con frecuencia, los mensajes fraudulentos no quedan registrados en el teléfono del afectado ni aparece un dispositivo desconocido en el apartado de dispositivos vinculados, lo que dificulta detectar la intrusión.

Los análisis preliminares apuntan a una concentración de incidentes en teléfonos iPhone con versiones antiguas de iOS sin actualizar. Los investigadores estudian como posible vía de entrada la explotación de vulnerabilidades técnicas relacionadas con los mecanismos de sincronización de la aplicación, una hipótesis que continúa bajo investigación.

Una vez conseguida la capacidad de suplantación, los estafadores envían mensajes que simulan situaciones de emergencia, como la rotura del teléfono móvil, y solicitan transferencias o pagos a cuentas de terceras personas. Los importes suelen situarse entre 950 y 1.000 euros, con la promesa de devolver el dinero en breve.

La Policía insiste en la verificación de cualquier petición económica mediante una llamada telefónica ordinaria, no a través de WhatsApp, o de forma presencial antes de realizar un pago.

También recomienda desconfiar de las solicitudes inesperadas y urgentes, de las excusas para no atender llamadas y de las indicaciones para transferir dinero a nombre de terceros. Entre otras señales de alerta, menciona mensajes de ayuda económica que no aparecen en el historial del titular y anomalías en el funcionamiento de la aplicación.

Para prevenir estos fraudes, aconseja mantener actualizados el sistema operativo y WhatsApp, activar la verificación en dos pasos y no compartir códigos de verificación, mensajes SMS ni claves PIN. Asimismo, pide no aceptar vinculaciones de dispositivos ni compartir la pantalla a petición de terceros.

Si se sospecha que una cuenta ha sido comprometida, la Policía recomienda avisar inmediatamente a los contactos por un medio alternativo, conservar las pruebas disponibles y acudir a dependencias policiales para presentar una denuncia.