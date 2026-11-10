La Policía bloquea los accesos a Oviedo para localizar al responsable del tiroteo y de la muerte de un agente

Varios coches de la Policía Local acordonan el lugar de los hechos, a 10 de noviembre de 2026, en Oviedo, Asturias. - Juan Vega - Europa Press

OVIEDO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha bloqueado todos los accesos a Oviedo para localizar al hombre que presuntamente ha disparado a una mujer y ha dejado una mochila con un artefacto explosivo cuya detonación ha causado la muerte de un subinspector de Guías Caninos y heridas graves a un agente del TEDAX. Esta operación está causando grandes retenciones en todas las entradas a la ciudad.

Los taxistas de Oviedo recibieron esta mañana a las 9.53 horas el siguiente aviso: "¿Alguno recoguó esta mañana sobre las 07.30 horas de la mañana a un señor de unos 65 años, calvo con alornoz de cuadros en la zona de Rafael Urrusti? Póngase en contacto inmediato con central".

La mujer, que se encuentra fuera de peligro, ha sido trasladada al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde también está siendo atendido el agente del TEDAX herido, al que se le ha tenido que amputar una pierna.

Según ha explicado a los medios en el lugar de los hechos el portavoz de la Policía Nacional, Pedro Aguado, a primera hora de este martes se ha recibido una llamada que alertaba de un supuesto conflicto vecinal en el que se habían producido disparos. Los agentes desplazados al lugar han encontrado a una mujer herida por impactos de arma de fuego, que ha sido evacuada al hospital.

El presunto autor de los disparos, que continúa sin ser localizado, habría dejado una mochila con un posible artefacto explosivo en el rellano de la vivienda. Ante esta situación, la Policía ha movilizado a unidades de Guías Caninos con perros especializados en la detección de explosivos y a especialistas del TEDAX.

Los agentes han sacado la mochila a la calle para evitar que los vecinos corriesen peligro y el artefacto ha explosionado cuando estaba siendo manipulado, según ha relatado Aguado. La detonación ha provocado el fallecimiento del subinspector y ha dejado gravemente herido al especialista en desactivación de explosivos.

La operación continúa abierta para localizar al sospechoso y recabar información sobre lo ocurrido, con la participación de todas las brigadas operativas de la Jefatura Superior de Policía de Asturias.