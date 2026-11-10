La Policía busca al hombre que disparó a una mujer y colocó un artefacto por el que falleció un agente en Oviedo

Lugar del suceso en el barrio de Otero, en oviedo - EUROPA PRESS

OVIEDO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía trata de localizar al autor del tiroteo de una mujer en Oviedo y de haber colocado una mochila con un artefacto explosivo que acabó con la vida de un subinspector de la Policía y dejó gravemente herido a otro.

La mujer, que está fuera de peligro, está siendo atendida en el Hospital Central de Asturias, donde también han trasladado en estado grave al agente del TEDAX herido al que se ha tenido que amputar una pierna.

Según ha explicado a los medios en el lugar del suceso el portavoz de la Policía Nacional, Pedro Aguado, a primera hora de la mañana de este martes se ha recibido una llamada "por un supuesto conflicto vecinal y se habían producido disparos". Una vez trasladados los agentes al lugar han atendido a una persona, una mujer que estaba herida por impactos de arma de fuego, que ha sido trasladada HUCA.

Posteriormente el presunto autor de los disparos que aún no ha sido localizado, habría dejado una mochila "con un lo que podía ser un posible artefacto explosivo en el rellano de la vivienda".

"Por eso hemos trasladado, hemos alertado a las unidades de guías caninos con perros especializados en la localización de explosivos y unidades del TEDAX y el grupo de desactivación de explosivos. Al sacarlo para que no peligrase si había algo para que los vecinos no corriesen peligro, lo sacaron a la calle y cuando lo estaba manipulando, pues se ha producido una explosión. Esa explosión ha dado como fatal resultado el fallecimiento de de un compañero, de un suspector de vías caninos y un TEDAX herido", ha explicado Pedro Aguado.

La operación policial sigue abierta y la Policía trata de localizar al supuesto autor y recabar datos. Están todas las brigadas operativas de las que dispone la jefatura superior de Asturias.