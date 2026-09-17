La Policía Local de Avilés, primera de España en obtener autorización para formar a sus agentes como pilotos de drones

Dron. Foto de archivo. - JUNTA DE ANDALUCIA

OVIEDO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Avilés se ha convertido en el primer cuerpo de Policía Local de España en obtener la acreditación como entidad facultada para impartir formación y evaluar a pilotos de drones para actividades no civiles, según ha informado el Ayuntamiento.

Esta acreditación, prevista en el Real Decreto 517/2024, permite al cuerpo formar a sus propios agentes sin coste en las certificaciones necesarias para pilotar drones en operaciones no civiles. En España hay alrededor de un centenar de entidades facultadas en las categorías correspondientes, entre ellas la Policía Nacional y Aduanas, según el Ayuntamiento.

Un total de 23 agentes de la Policía Local de Avilés han completado ya la formación para el uso de drones en categoría abierta, mientras que otros ocho han realizado la formación teórica de categoría específica. Estos últimos serán los primeros que podrán completar también la formación práctica para los escenarios estándar nacionales.

El subinspector Fidel García está habilitado como instructor, examinador y evaluador de pilotos a distancia y radiofonista y será el encargado de formar a otros agentes. El primer curso comenzará este viernes con una formación teórica y pruebas prácticas de vuelo de drones en la Comisaría de Avilés a partir de las 11.00 horas