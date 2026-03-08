La Policía Local controlará esta semana el uso del cinturón y sillitas infantiles

Archivo - Sillitas infantiles. - GOODYEAR - Archivo

OVIEDO 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Desde este lunes 9 al domingo 15 de marzo, incluidos, la Policía Local de Avilés llevará a cabo una campaña de vigilancia y control en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT) por el casco urbano, que se centrará en el uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil (sillitas).

Recuerdan desde el consistorio avilesino que el uso de sistemas de retención homologados se ha venido demostrando como el sistema de seguridad vial más sencillo, rentable y eficaz, en todo tipo de vías y trayectos. Añaden que aunque se ha incrementado el uso del cinturón de seguridad, existen todavía graves lagunas.

En este sentido inciden en que la vigilancia y aplicación de la ley en lo que respecta al uso del cinturón y sistemas de retención se ha consolidado como uno de los métodos más efectivos para mantener e incrementar el índice de uso del cinturón entre los ocupantes de los vehículos.