La Policía Local de Gijón estrena 31 vehículos blindados para mayor seguridad

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, en la presentación de la nueva flota de la Policía Local, junto a otros concejales y agentes. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Seguridad Ciudadana y Emergencias del Ayuntamiento de Gijón, Nuria Bravo, ha destacado este viernes el cambio cualitativo en la flota de la Policía Local, con la incorporación de 31 nuevos vehículos más uno de Protección Civil, a través de un nuevo contrato de renting, por periodo de cuatro años y 2,3 millones de euros.

Una muestra, según la edil, del compromiso del Equipo de Gobierno local con la ciudadanía, "para darles la mayor seguridad posible que esté en nuestras manos", ha resaltado, en declaraciones a los medio.

A este respecto, la edil ha incidido en que no se basa solo en completar plantilla y ampliar la misma, sino también es preciso dotarles de las mejores herramientas que estén en el mercado y que están a su alcance.

Ha resaltado, unido a ello, la puesta en funcionamiento de la nueva Jefatura de la Policía Local, de la que ha remarcado que es un edificio "impresionante", a lo que ha citado, también, la incorporación de drones, la adquisición de vestuario y, ahora, la presentación de los 31 vehículos, más uno de protección civil, que vienen a completar unas "pequeñas carencias" que tenían los anteriores.

Bravo ha apuntado que, al margen de ello, también había necesidad de más vehículos. Ha resaltado, entre otras cuestiones, que la nueva flota cuenta con más vehículos con mampara. "Tenemos ahora unos coches modernos, funcionales y muy eficientes", ha destacado la edil.

"Aumentamos la flota considerablemente, tanto cuantitativa como cualitativamente", ha indicado, por su parte, el intendente de la Policía Local, Vicente Alonso.

Ha explicado, en este sentido, que pasan de tener nueve vehículos con mampara a tener 15 vehículos patrulleros, más uno camuflado, que lo utilizarán básicamente por la noche, con lo que en total serían 16 vehículos con mampara.

Sobre estos vehículos patrulleros, han apuntado que son de gasolina con microhibridación, por lo que son tarjeta ECO. Asimismo, tienen la potencia "suficiente", según él, y el ampliar el número de unidades permite darles más descanso, ya que hasta ahora estaba "muy estresado" el material, al funcionar las 24 horas del día. "Ahora creemos que vamos a llegar al final del contrato con los vehículos en mejores condiciones", se ha mostrado confiado.

Estos vehículos se combinan con el resto de la flota, que son eléctricos "puros", con un panel con señales que puede poner control, corte de calle y otros avisos.

También disponen de dos vehículos camuflados, para colocar un radar o para hacer un traslado de un menor o para acompañar a una víctima. En este caso, la tecnología que usan es eléctrica o híbrida enchufable. En el primer caso se mantiene el número, pero crece con los camuflados.

Alonso ha apuntado, entre las novedades, que van a contar con cinco furgonetas, una que será para controlar el dron, otra para la investigación de accidentes, otra para los guías caninos y la de material, a lo que ha sumado una nueva furgoneta para traslado de personal, en la que se va a poder llevar hasta a seis policías.

Se mantiene, eso sí, el vehículo de la Unidad de Vigilancia Ambiental. En este caso, se trata de un híbrido enchufable, según el intendente.

Con todo, ha destacado sobre las tecnologías de los nuevos vehículos de la Policía Local que son tarjeta 'eco', aunque hay dos, sobre todo el de Protección Civil, por las características de su uso, y el de la canina, que son diésel y tienen tarjeta 'C'

Entre las novedades ha destacado, además, que se incorpora blindaje en todos los vehículos. "Todos los vehículos llevan en las puertas delanteras protección balística", ha señalado.

Asimismo, se han retirado los extintores. Alonso ha indicado que ahora lo que llevan son unas bengalas apagafuegos, con lo cual reducen el volumen de cosas que llevan en el maletero y permiten ir más ligeros, a lo que ha incidido en que un extintor pesa "bastante".