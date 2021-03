La Policía Local de Oviedo tramita 46 denuncias el fin de semana por incumplir las restricciones

OVIEDO, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Oviedo ha tramitado un total de 46 denuncias durante el fin de semana --desde las 07.00 horas del 5 de marzo hasta las 07.00 horas de hoy-- por incumplir las restricciones anti Covid impuestas por la Administración autonómica.

Desde el Área de Seguridad Ciudadana se hace un nuevo llamamiento a los ovetenses para que extremen el respeto a las restricciones anti Covid en vigor. Durante el último fin de semana se ha detectado un aumento del consumo de alcohol en la vía pública y se pide a toda la población, pero especialmente a los más jóvenes, que se respete esta prohibición para evitar situaciones de riesgo que pueden llegar a comprometer su vida y la de sus familias.

Según ha informado el Área de Seguridad Ciudadana, 16 de esas denuncias corresponden a personas que consumían bebidas alcohólicas en la vía pública, 15 a incumplimiento del horario de toque de queda, 7 por no llevar mascarilla, 4 por incumplir el número de personas en locales, 2 por incumplimiento de las limitaciones de movilidad, uno por no llevar mascarilla en un vehículo particular y otra por otras infracciones.

Desde que comenzó el actual estado de alarma el 25 de octubre de 2020, la Policía Local ha tramitado un total de 2.237 denuncias. La infracción más frecuente ha sido el incumplimiento del toque de queda (679 denuncias), seguida por no usar mascarilla (525), incumplir las restricciones de movilidad (254) y el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública (162).