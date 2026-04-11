La Policía Local refuerza la próxima semana el control de la velocidad en vías urbanas

Archivo - Coche de la Policía Local de Avilés. - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS - Archivo

OVIEDO/AVILÉS 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Entre los días 13 a 19 de abril, la Policía Local de Avilés, en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT), desarrollará una nueva campaña de vigilancia y control de la velocidad en el casco urbano. El objetivo principal de esta actuación es reforzar el cumplimiento de los límites de velocidad en ciudad, mejorar la seguridad vial y reducir el riesgo de accidentes de tráfico, especialmente aquellos que afectan a peatones y ciclistas.

Recuerda el Ayuntamiento avilesino que la velocidad es un factor determinante en la gravedad de los accidentes de tráfico. En entornos urbanos, especialmente en caso de atropello, sus consecuencias pueden ser graves. A partir de 80 km/h es prácticamente imposible que un peatón no fallezca en un atropello, mientras que a una velocidad de 30 km/h el riesgo de muerte se reduce aproximadamente un 10%.

Además de su impacto directo en la seguridad vial, la velocidad excesiva también influye negativamente en la calidad de vida en las zonas urbanas, el consumo de combustible y la contaminación ambiental.

Por este motivo, durante toda la semana la Policía Local intensificará la vigilancia sobre el cumplimiento de los límites de velocidad en vías urbanas.