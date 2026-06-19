Archivo - Coche de Policía Nacional en La Felguera, Langreo. - EUROPA PRESS - Archivo
UVIÉU, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional sollertó esti virenes a la ciudadanía sobre la esistencia de los conocíos como 'furtos amorosos', una modalidá delictiva que tien como principales víctimes a persones especialmente vulnerables, como mayores, que viven soles o ciudadanos con dificultaes pa desendolcase en determinaes situaciones.
Los autores actúen principalmente na vía pública y escueyen a les sos víctimes en reparándoles primeramente. Utilicen técniques d'engañu y manipulación emocional, averándose a elles con una actitú amable y d'aparente enfotu.
En munchos casos, asemeyen conocer a la víctima, aseguren tener amigos o familiares de mancomún o ufiértense a acompañala, ayudala o empresta-y dalgún tipu d'asistencia.
Aprovechando la sorpresa y la distracción xeneraes, establecen un contactu físicu cercanu con abrazos o amueses de ciñu pa sustraer xoyes, relós, carteres, teléfonos móviles o otros oxetos de valor ensin que la víctima llegue a dase cuenta d'ello nesi momentu.
La Policía Nacional encamienta adoptar midíes de prevención como resabiar de les persones desconocíes que acérquese de forma descomanadamente cercana o familiar; evitar facilitar información personal a persones recién conocíes; caltener una distancia prudencial y protexer les pertenencies personales; estremar el precuru énte abrazos, besos o amueses de ciñu inesperaes per parte de desconocíos; solicitar ayuda a familiares, allegaos o a los servicios d'emerxencia si se percibe una situación estraña o sospechosa; o avisar darréu a la Policía Nacional énte cualquier intentu d'engañu o si se foi víctima d'un delitu.